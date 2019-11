Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor

Filistinli sanatçı Heysem el-Hatib, direnişin sembolleri ve Filistin geleneğine ait figürleri tellere şekil vererek ortaya koyduğu eserlerine yansıtıyor.İkinci İntifada sırasında babasının yanında İsrail askerlerinin vurduğu Muhammed Durra, Filistin'in geleneksel kıyafetlerinden kefiye, sanatçının bakır ve çelik tel kullanarak yaptığı eserlerin başında geliyor.AA muhabirine foto muhabirliğinden, modern sanata uzanan serüveninden bahseden Hatib, her iki işinde de İsrail'in ihlallerine vurgu yaptığını ve Filistin'in hikayesini anlattığını dile getirdi.Batı Şeria'nın batısındaki Bilayn kentinde bulunan evinin avlusunu atölyeye dönüştüren Hatib, "14 yıl boyunca foto muhabirliği yaptım. İsrail'in bölgedeki insan hakları ihlallerini ve Filistinlilerin protestolarını görüntüledim. Şu anda da yaptığım her eser bir mesaj taşıyor. Sanat aracılığıyla tüm dünyaya Filistin halkının hikayelerini anlatıyorum." dedi.İsrail'in protesto edildiği gösterilerde birçok arkadaşının tutuklandığını, yaralandığını veya şehit edildiğini ifade eden Hatib, "Filistinlilere yapılan haksızlıkları 14 yıl kameramla gösterdim, bugün ise yaptığım eserlerle." diye konuştu.İlk eser Muhammed DurraYaşadığı bölgedeki herkesin İsrail işgalinden ve Ayrım Duvarı'ndan dolayı sıkıntılara maruz kaldığını anlatan Hatib, telden yapılmış elleri kelepçeli bir insan heykelini göstererek, "Hangimiz bu durumu yaşamadık ki?" ifadelerini kullandı.Hatib, yaklaşık bir buçuksene önce bu sanatı icra etmeye başladığını, ilk olarak Filistinli sembol çocuk Muhammed Durra modelini yaptığını ve eserinin sosyal medyada ses getirdiğinikaydetti.İkinci İntifada sırasında İsrailaskerlerinin açtığı ateş sonucu babasıylasığındıkları duvarın önünde şehit edilen 12 yaşındaki Muhammed Durra, direnişinsembol isimlerinden biri olmuştu.Hatib, geçen zaman içindeFilistin lideri Yasir Arafat'ın yanı sıra Filistin direnişininsembolü olmuş birçok tutuklunun, kadının, çiftçilerin de modellerini yaptı.Son zamanlarda Filistin'insembol kıyafetlerinden kefiyeyi yapmaya başlayan Hatib, özellikle bu eseriyle büyükbeğeni topluyor.Genellikle Arap kültüründe kullanılan, başı kapatan bir örtü olan kefiye, Filistin direnişinin sembol kıyafetlerinden birisi kabul ediliyor.Sergi açmak istiyorÇevreden bulduğu kabloları geri dönüşüme tabi tutarak kullandığını söyleyen Habib, eserleri için günde 2 saat çalışıyor.Eserlerini sergilemek istediğini anlatan Hatib, en büyük hayalinin de eserlerinin Filistin sokakları ve caddelerini süslemesi olduğunu ancak bunun ciddi bir destek gerektirdiğine dikkati çekti.Habib ayrıca ürettiği modelleri satmak istemediğini söyleyerek, "Her birinin benim için ayrı bir hikayesi var, hiçbiri satılık değil." dedi.Yaptığı modelleri sosyal medya aracılığıyla tanıttığını belirten Habib, Filistin'in yanı sıra Arap ülkelerinden ve diğer ülkelerden de destek mesajları aldığını aktardı.