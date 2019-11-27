Haberler » Güncel » Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor (2) - Haber

Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor (2)

Filistinli sanatçı Heysem el-Hatib, direnişin sembolleri ve Filistin geleneğine ait figürleri tellere şekil vererek ortaya koyduğu eserlerine yansıtıyor.

27.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:19
Filistinli sanatçı Heysem el-Hatib, direnişin sembolleri ve Filistin geleneğine ait figürleri tellere şekil vererek ortaya koyduğu eserlerine yansıtıyor.
İkinci İntifada sırasında babasının yanında askerlerinin vurduğu Muhammed Durra, Filistin'in geleneksel kıyafetlerinden kefiye, sanatçının bakır ve çelik tel kullanarak yaptığı eserlerin başında geliyor.
AA muhabirine foto muhabirliğinden, modern sanata uzanan serüveninden bahseden Hatib, her iki işinde de İsrail'in ihlallerine vurgu yaptığını ve Filistin'in hikayesini anlattığını dile getirdi.
Batı Şeria'nın batısındaki Bilayn kentinde bulunan evinin avlusunu atölyeye dönüştüren Hatib, "14 yıl boyunca foto muhabirliği yaptım. İsrail'in bölgedeki insan hakları ihlallerini ve Filistinlilerin protestolarını görüntüledim. Şu anda da yaptığım her eser bir mesaj taşıyor. Sanat aracılığıyla tüm dünyaya Filistin halkının hikayelerini anlatıyorum." dedi.
İsrail'in protesto edildiği gösterilerde birçok arkadaşının tutuklandığını, yaralandığını veya şehit edildiğini ifade eden Hatib, "Filistinlilere yapılan haksızlıkları 14 yıl kameramla gösterdim, bugün ise yaptığım eserlerle." diye konuştu.
Filistinli sanatçı, ülkesinin hikayesini tellerden yaptığı eserlerle anlatıyor (2)

Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
14:38 Kars'taki polisler yaya öncelikli trafik uygulamasıyla sürücü ve vatandaşları bilgilendirdi
14:37 MANSUR YAVAŞ VE FATMA ŞAHİN İSTANBUL'DA KALİTE KONGRESİ'NDE KONUŞTU
14:37 ARNAVUTKÖY'DE "KORSAN OTOPARK" OPERASYONU : 450 JANDARMA KATILDI
14:32 ATB Başkanı Çandır: "Tarım Şurasında alınan kararların takipçisiyiz"
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
13:04 Şehit kardeşinin tazminatıyla ev almak isterken parasını kaptırdı
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
27.11.2019 14:39:27