Filistinli Şeyma'nın Düğünü İsrail'e "Hayallerimizi Yıkamazsın" Mesajı Olacak

Kaynak: AA

NUR EBU IYŞE - İsrail , pazartesi akşamı Gazze 'ye başlattığı hava saldırılarında sadece evleri değil umutları da yıkmak istedi. Filistinliler ise el ele vererek yapacakları düğünle İsrail'e "hayallerimizi yıkamazsın" mesajı göndermeye hazırlanıyor.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son hava saldırılarında, 20 yaşındaki Filistinli gelin adayı Şeyma el-Huveyti'nin ailesiyle birlikte yaşadığı ev de büyük zarar gördü.Saldırılar sonucu Şeyma'nın beyaz gelinliğiyle son kez evinden çıkma hayalinin yanı sıra binbir emekle hazırladığı çeyizin büyük bölümü de yok oldu.Cuma günü dünya evine girmeye hazırlanan Şeyma, tam "her şey bitti" derken en büyük destek yine Filistinlilerden geldi. Gazzeli genç kız şimdi belki de hayal bile edemediği bir düğünle gelin olmaya hazırlanıyor."İsrail sanki kasıtlı olarak mutluluğumuzu hedef alıyor"Birkaç gün öncesine kadar tatlı bir telaş içinde kızının düğünü için hazırlanan anne Ayide el-Huveyti, bir harabeye dönen evinin yıkıntıları arasında AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.16 yıldır dul olan 11 çocuk annesi Huveyti, "Saldırılar başlayınca canım bedenimden çıkıyormuş gibi hissettim. Her şey moloz yığınına döndü. İsrail sanki özellikle kalplerimizdeki mutluluğu öldürmeye çalışıyor." dedi.Saldırı sırasında Şeyma'nın düğün hazırlıklarıyla geçen yorucu bir günün ardından akşam yemeği hazırladığını ifade eden anne Huveyti, sokaktan sesler gelmeye başlayınca apar topar kendilerini dışarı attıklarını söyledi.Kızının kendisinden çeyizinden kurtarabildiği kadar eşyayı kurtarmasını istediğini belirten Huveyti, küçük eşyalardan bazılarını kurtarmayı başardığını aktardı."Saldırılar sona erdikten sonra kızım 'beyaz gelinlikle yıkık bir evden nasıl çıkacağım?' diye soruyordu." diyen Huveyti, Şeyma'yı yaşadığı şoktan çıkarmak ve hayal ettiği düğünü yapmak için kendi kendine söz verdiğini belirtti.İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarda evsiz kalan onlarca aileden biri olan Huveyti ailesi, evlerinin onarılması ve kendilerine geçici bir barınak bulunması çağrısı yaptı.Şeyma'nın düğünü Gazze'nin düğünü olacakŞeyma'nın hikayesi, kamuoyuna mal olunca hayırsever Filistinliler, onun bu mutlu gününün tüm Gazze'nin düğünü olması için kolları sıvadı. Hamas lideri İsmail Heniyye 'nin oğlu Abdusselam Heniyye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyma'nın, babası Heniyye'nin Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki evinden gelin olarak çıkacağını duyurdu.Filistinli hayırsever Emin Ebu Reşid ise Şeyma'nın çeyizini yeniden ve en güzel şekilde düzme sözü verdi.Bir taksi ofisi de cuma günü düğün alayını taşıması için 5 araç tahsis edeceğini açıkladı.Şeyma'nın düğünü için bir kez daha büyük bir dayanışma örneği gösteren Filistinliler, İsrail'e "hayallerimizi yıkamazsın" mesajı verecek.Gazze'den atılan bir roket, 25 Mart'ta Tel Aviv 'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.Hamas, aynı gün yerel saatle 22.00'de Mısır 'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.