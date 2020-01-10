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Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt'te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

10.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:16
Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, 'te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.
Filistinli ünlü vaiz Mahmud Abdel-Baki (Ebu Hattab) Kuveyt'te katıldığı bir düğün sırasında vaaz verirken hayatını kaybetti. Evliliğin esası ve eşlerin haklarından bahseden 83 yaşındaki vaiz, kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Filistin'in Tulkarm kentinde doğan ünlü vaiz, 47 yılı aşkın süredir Kuveyt'te yaşıyor. Vaiz, Kuveyt'teki Al-Othman Zakat Komitesinin de kurucuları arasında yer alıyor.
(İHA)
Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

Kuveyt, Güncel

Kaynak: İHA


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