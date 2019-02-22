Filistinliler 16 Yıldan Bu Yana İlk Defa Rahmet Kapısı'nda Namaz Kıldı - Kudüs

Kaynak: AA

- Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın açılması için kapıya vuran FilistinlilerKapının açılmasının ardından cuma hutbesi dinleyen Filistinliler16 yıl sonra açılan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın içinden görüntülerFilistinlilerin 16 yıl sonra açılan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın önünü süpürmesiFilistinlilerin 16 yıl sonra açılan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmasıFilistinlilerin sevinç gösterisinde bulunması ve Filistin bayrağı sallaması Filistinliler, İsrail polisince 2003'te kapatılan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kıldı.Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi tarafından 2003'te kapatılan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapsı'nın açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin Cuma namazını burada eda ettiği belirtildi.Açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı kaydedildi.Alanda kılınan cuma namazı sonrası, toplanan Müslümanlar, Filistin Bayrağı açarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.Rahmet Kapısı'nın Filistinliler tarafından açılmasına ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı.Öte yandan Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, her gün İsrail güçlerinin ihlallerine maruz kalan mescidin tehlikede olduğu belirtilerek, "Aksa'nın bölünmez bütünlüğüne" vurgu yapıldı.