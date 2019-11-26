Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti

Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.

Filistinli grupların çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, El Halil ve Tulkerm kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Ebu Dis'te düzenlenen gösterilere onlarca kişi katıldı.

İsrail askerleri Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, eylemciler ise askerlere taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

İsrail askerleriyle Filistinli göstericiler arasında arbede

Öte yandan El Halil ile Beytüllahim'de düzenlenen protestolarda Filistinli göstericiler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA