Filistinliler kızlarına kaybettikleri toprakların isimlerini veriyor

Filistinliler kız çocuklarına, gelecek nesillere de aktarılması için ellerinden kaybettikleri şehir ve köylerin isimlerini veriyor.Ali Maşarkah, AA muhabirine yaptığı açıklamada 1948'de 700 binden fazla Filistinlinin, 400-600 kadar şehir veya köyden ayrılmak zorunda bırakıldığını anımsatarak, İsrail 'in eline geçen Yafa'ya duyduğu sevgi nedeniyle kızına bu ismi verdiğini belirtti.Kalbinde hep Yafa olduğunu anlatan Maşarkah, bu kenti, camilerini, sokaklarını ve tarihi yerlerini çok iyi bildiğini ifade etti.Ali Maşarkah'ın 22 yaşındaki kızı Yafa ise "Kuzenlerimin isimleri Safad, Karmel ve Bisan. Bu bizde daha çok bir aile geleneği." dedi.İsmi nedeniyle her zaman övgü aldığını dile getiren Yafa, kendisine sorduklarında, adının sözlükteki "güzel bayan" anlamından bahsetmeden önce şehrin tarihini ve güzel doğasını anlattığını söyledi.-Tarihten gelen isimlerZarnukah köyünden Cevad Ebu Harb, 1948'de halkının terk etmek zorunda kaldığı "Bisan" şehrini kızına isim olarak verdiğini vurguladı.Diğer kızına ise Bisan şehrinde bir köy olan "Seren" ismini verdiğini anlatan Ebu Harb, bir diğerine de isim olarak Filistin-Suriye arasındaki sınırda yer alan "Banias" şehrinin adını seçtiğini söyledi.Ebu Harb, İsrail'in, Filistin şehirlerinin Arapça isimlerini silme ve İbranice olanlarla değiştirme çabasının, kızlarına şehirlerin Arapça isimlerini vermede etkili olduğunu vurguladı.28 yaşındaki Bisan, "İsmimi kesinlikle seviyorum. Tarihsel ve duygusal bir boyutu var," ifadesini kullandı. Bisan, adının Filistin'e köklü bir şekilde bağlı olduğunu hissetmesine neden olduğunu dile getirdi.Sosyal medyada yaptığı yazışmalar sırasında bazılarının isminin anlamını sorduğunu söyleyen Bisan, bu soruyla Bisan kentini anlatma fırsatını yakaladığını ifade etti.BenzersizlikGazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinden 26 yaşındaki Eilabun Elfarra, üç kız kardeşi ile çok nadir isimlere sahip olduklarını anlattı.Annesi her doğum yaptığında, babasının kitaplardan seçtiği Filistin şehirlerinin isimlerini kız çocuklarına koyduğunu belirten Eilabun, kendi isminin de Yafa'nın kuzeyindeki bir köy olduğunu aktardı.Şimdiye kadar kendisininkiyle aynı ada sahip biriyle karşılaşmadığını söyleyen Eilabun, bunun bazı formalite işlerini kolaylaştığını belirtti.Filistinlilerin özellikle yeni neslin tarihine bağlı kalması gerektiğini dile getiren Eilabun, kızları olursa Filistin şehirlerinin isimlerini vermek istediğini vurguladı.