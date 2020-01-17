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Filistinliler Mescid-i Aksa'da İsrail'i protesto etti

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, sabah namazı esnasında saldırı gerçekleştiren İsrail güçlerini protesto etti.

17.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:36Filistinliler Mescid-i Aksa'da İsrail'i protesto etti
Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i 'da toplanan Filistinliler, sabah namazı esnasında saldırı gerçekleştiren güçlerini protesto etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katılan Filistinlilere saldırdı. Saldırıya tepki gösteren Filistinliler cuma namazı kıldıktan sonra protesto gösterisi düzenledi. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da bugün sabah namazı kılan Filistinlilere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı. İsrail'in Yahudileştirme planlarını reddeden Filistinliler, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da toplandı. Filistinliler "Mescid-i Aksa'yı bırakmacağız" ve "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" gibi sloganlar attı.

Öte yandan Filistin dışişleri bakanlığı İsrail'in saldırısını bir 'kışkırtma' olarak tanımlarken böyle bir eylemin yasa dışı ve haksız olduğunu söyledi.

Bugün sabah namazının ardından İsrail, Müslümanlara karşı plastik mermi kullanarak 15 kişiyi yaraladı, 1 Filistinliyi de gözaltına aldı. Saldırı esnasında İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı boşalttığı bildirildi. - KUDÜS

İsrail, Aksa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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