Filistinliler, Pompeo'nun İsrail ziyaretini protesto etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail ziyareti, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi.

14.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:55
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail ziyareti, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi.
Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (Fetih) çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Şuheda Meydanı'nda toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in Batı Şeria ilhakını görüşmek üzere Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu protesto etti.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD'nin Filistin davasına ilişkin tavrını eleştiren sloganlar attı.
Gösteriye katılan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul burada yaptığı konuşmada, Filistin halkı ve yönetiminin, Filistin davasını hedef alan ABD-İsrail planlarını reddettiğini vurgulayarak, "Tüm meydan okumalara karşı birliğimizle mücadele edeceğiz ve tüm haklarımızı elde edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Alul, milli projelerinin hedef alınması nedeniyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci olmasına rağmen gösteriyi düzenlediklerini kaydetti.
İsrail'in "ilhak" planı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini dün İsrail'e gerçekleştirmişti.
Ziyaretin ana gündem maddelerinden birinin de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "İsrail'e ilhak" planı olacağı belirtilmişti. Filistinliler, Pompeo’nun İsrail ziyaretini protesto etti

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye’de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Kabil’de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Haber
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Haberler››Güncel››Filistinliler, Pompeo'nun İsrail ziyaretini protesto etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:59: İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 262 ölüm - Haber 19:58: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 104 bin 30'a ulaştı - Haber 19:56: Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu hemşirelere "cihadiye yüzüğü" hediye etti - Haber 19:56: Nijerya'da 182 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber 19:55: Dünya genelinde korona virüs ölümleri 300 bini aştı - Haber 19:34: Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:10: Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı - Haber 17:36: Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:44: Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz - Haber 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber