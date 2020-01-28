Filistinliler Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

Filistinliler ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki göstererek protesto gösterileri düzenledi.



Filistin'de halk, Batı Şeria ve Gazze'nin farklı bölgelerinde sokaklara dökülerek ABD Başkanı Donald Trump'ın detaylarını açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etti. ABD ve İsrail aleyhine slogan atan göstericiler, anlaşmaya karşı tepkilerini göstererek Trump'ın yer aldığı posterleri ve ABD bayraklarını yaktı.



Hamas Hareketi de ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını duyurdu. Filistin Kurtuluş Hareketi (FKÖ) ise, "Filistin davasını tasfiye etme projesi olan 'Yüzyılın Anlaşmasını' başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. - KUDÜS

Kaynak: İHA