Filistinliler Yahudi Yerleşimcilerle Toprakları İçin Mücadele Ediyor (2) - El

KAYS EBU SEMRA - İşgal altındaki Batı Şeria
'nın güneyindeki El Halil kentinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin mülklerine zarar vererek zorla satın almaya çalışıyor.
Filistinliler, İsrail
'in ve Yahudi yerleşimcilerin baskılarına rağmen bu mekanların manevi değerinin maddi değerinden çok daha yüksek olduğuna dikkati çekiyor.
El Halil'de Yahudi yerleşimcilerin baskılarına uğrayan Filistinlilerden Abdurrauf el-Muhtesib, ailesinin geçimini sağlamak için ülkesinin geleneksel ürünlerini sattığı dükkanını baskılara rağmen her sabah açıyor.
Muhtesib, Batı Şeria'nın güneyindeki İbrahim Camisi
çevresindeki Eski Şehir olarak bilinen El Halil'de karısı ve oğluyla birlikte yaşıyor. Filistinli 61 yaşındaki Muhtesib, Yahudi yerleşimcilerin verdiği korkuya rağmen evini ve dükkanını muhafaza etmeye devam ediyor.
Filistinli Muhtesib'in toplam 700 metrekare olan ev ve dükkanı Harem-i İbrahim Camisi'ne komşu.
Muhtesib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim derneklerinden evini ve dükkanını satması için teklifler aldığını ve kendisine 100 milyon dolara kadar teklif yapıldığını ancak bu teklifleri reddettiğini söyledi.
Mekanın yaklaşık 1 milyon dolar ettiğinin ancak manevi değerinin çok daha fazla olduğunun altını çizen Muhtesib, "Burası bizim topraklarımız, dinimiz ve vatanımız, satarsak bunları dünya malı ile değiştirmiş oluruz." diye konuştu.
İsrail işgalinin yol açtığı zor ekonomik koşullara rağmen Muhtesib, paranın düşündükleri en son şey olduğuna dikkati çekti.
Yahudi yerleşim derneklerinin El Halil'de çok sayıda Filistinlinin mülkünü kontrol altında tutarak yerleşim alanına dönüştürmeyi istediklerini dile getiren Muhtesib, 2000'de patlak veren Aksa
İntifada'sından önce Şehitler Caddesi'nde ticari hareketlilik varken, bu ticari hareketliliğin ise bugün ölme seviyesine geldiğini kaydetti.
Evinin ve dükkanının aşırılık yanlısı bir grup yerleşimci tarafından birçok kez saldırıya uğradığını anlatan Muhtesib, cep telefonuna kaydettiği videolarda yerleşimcilerin mallarına zarar verdiğini görmenin mümkün olduğuna işaret etti.
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Kaynak: AA