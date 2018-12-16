Filistinlilerin Hikayesi Ahşapta Hayat Buluyor

16 Aralık 2018 Pazar 14:42



16 Aralık 2018 Pazar 14:42

MUHAMMED MACİD - Filistinli ahşap yakma sanatçısı Vela Ebu Ayş (24), Gazze'deki küçük atölyesinde geleneksel motiflerin yanı sıra Filistin davasını ve İsrail ablukasını anlattığı motiflerle ahşaba hayat veriyor.Refah kentinde engelliler için özel eğitim veren "Emel" isimli bir dernekte ahşap yakma-dağlama dersi veren Vela, öğrencilerinden arta kalan tüm zamanını bu küçük atölyede geçiriyor.AA muhabirine konuşan genç öğretmen, ahşap yakma-dağlama sanatının dikkat, sabır ve uzun uğraş gerektiren bir iş olduğunu belirtti.Küçük yaşlardan beri resme ve el sanatlarına büyük ilgi duyduğunu anlatan Vela, "Çocukluğumdan beri sevdiğim ve hayalini kurduğum bir sanatı icra ediyorum." dedi.Gazze'deki El-Aksa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünden mezun olan Vela, tüm gününü çocukluk hayalim dediği ahşapların arasında geçiriyor.Hobi olarak başladığı ahşap yakma-dağlamanın üniversiteden sonra kendisi için bir geçim kapısı haline geldiğini anlatan Vela, sevdiği işi yapmanın verdiği heyecan ve aşkla birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.Vela, öğretmenlikten arta kalan vakitlerinde yaptığı eserleri yakın çevresinin de desteğiyle sosyal medya üzerinden satışa çıkardığını ve gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu ifade etti.Günün birinde kendisine ait tam teşekküllü bir atölyeye sahip olmak istediğini dile getiren genç sanatçı, "İleride Filistin'i uluslararası platformlarda temsil eden eserler ortaya koymayı hayal ediyorum." dedi.