Filiz Akın ve Türkan Şoray, Beyin Ameliyatı Olan Fatma Girik'i Ziyaret Etti

Geçen ay hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan usta sanatçı Fatma Girik evine taburcu edilmişti. Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak bilinen ekipten Filiz Akın ve Türkan Şoray arkadaşları Fatma Girik'i ziyaret etti ve bu özel anı sosyal medya sayfalarından takipçileriyle paylaştı.

ZİYARETİNE GİTTİLER

Türkan Şoray ile Filiz Akın, hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan yakın arkadaşları Fatma Girik'i evinde ziyaret etti.

"ARAMIZDA MÜTHİŞ BİR DOSTLUK VAR"

Türkan Şoray "Aramızda müthiş bir dostluk var. Bu kelimelerle tarif edilemez. Birbirimizi zor zamanlarda hiç yalnız bırakmayız. Herkes birbirini arar, sorar, ziyaret eder" demişti.

HİDROSEFALİ NEDİR?

Hidrosefali sıklıkla uzmanlar tarafından sinsi hastalık olarak kabul edilir. Hastanın yaşlanmasıyla birlikte beyin omurilik sıvısının basıncının artmasıyla birlikte hastada hafıza kaybı, yürüme zorluğu ve idrar kaçırma gibi durumlar gözlenebilir.