Filiz Ali'den Ferhat Göçer'e tam not!

"Babamı doğru yansıtan bir proje olmuş"





Türk Edebiyatı'nın en değerli isimlerinden Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği, ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in muhteşem performansıyla hazırlanan 'Aldırma Gönül' tiyatro severlere perdelerini açtı.

Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'nin çocuklarıyla birlikte katıldığı gecede Filiz Ali duygu dolu anlar yaşadı.

"Oyunu izlerken gözlerim doldu, tüylerim diken diken oldu. Hem hüzünlendim hem gülümsediğim anıları hatırladım. Ferhat Göçer'i ve Ezel Akay'ı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Babamı doğru yansıtan bir proje olmuş, babamın esprili yanlarını da göstermiş bu proje. Umarım herkes izler" diyerek duygularını dile getirdi.

Oyun ile ilgili tüm bilgilere; Uniqentertains sosyal medya hesaplarından ve oyunun biletlerine de www.biletix.com adresinden ulaşılabiliyor.





