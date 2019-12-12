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Filiz Ali'den Ferhat Göçer'e tam not!

Dünyaca ünlü yazarımız Sabahattin Ali'nin eserlerinin yer aldığı ve Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla sahnelenen 'Aldırma Gönül' şarkılı oyunu 11 Aralık tarihinde UNIQ Hall'de seyircisi ile buluştu. Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'nin çocuklarıyla birlikte katıldığı gecede Filiz Ali duygu dolu anlar yaşadı

12.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:37Filiz Ali'den Ferhat Göçer'e tam not!

"Babamı doğru yansıtan bir proje olmuş"

Türk Edebiyatı'nın en değerli isimlerinden Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği, ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in muhteşem performansıyla hazırlanan 'Aldırma Gönül' tiyatro severlere perdelerini açtı.

Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'nin çocuklarıyla birlikte katıldığı gecede Filiz Ali duygu dolu anlar yaşadı.

"Oyunu izlerken gözlerim doldu, tüylerim diken diken oldu. Hem hüzünlendim hem gülümsediğim anıları hatırladım. Ferhat Göçer'i ve Ezel Akay'ı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Babamı doğru yansıtan bir proje olmuş, babamın esprili yanlarını da göstermiş bu proje. Umarım herkes izler" diyerek duygularını dile getirdi.

Oyun ile ilgili tüm bilgilere; Uniqentertains sosyal medya hesaplarından ve oyunun biletlerine de www.biletix.com adresinden ulaşılabiliyor.




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Kaynak: Snob Magazin

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