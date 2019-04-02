Filiz Dağdelen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA GÖLMARMARA belediye başkan adayı olan Filiz Dağdelen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA GÖLMARMARA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Filiz Dağdelen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA GÖLMARMARA adayı Filiz Dağdelen kimdir? BTP MANİSA GÖLMARMARA adayı Filiz Dağdelen yüzde kaç oy aldı?

Filiz Dağdelen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA GÖLMARMARA belediye başkan adayı olarak gösterilen Filiz Dağdelen GÖLMARMARA ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. GÖLMARMARA ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Filiz Dağdelen adlı BTP adayı toplamda 18 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA GÖLMARMARA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.