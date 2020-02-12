Filiz'in katili eski eşine ağırlaştırılmış müebbet cezasını kadın hakim açıkladı

MERSİN'de boşandığı eşi Filiz Kaplan'ı (42), evinin önünde silahla vurarak öldüren Murat Ceritlioğlu (46), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı 4 kişilik ağır ceza heyetinin, kadın üyesi açıkladı.

Olay, geçen yıl 28 Haziran sabahı Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Filiz Kaplan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki işine gitmek üzere evden çıktı. Kaplan, 1 yıl önce boşandığı Murat Ceritoğlu'nun silahlı saldırısına uğradı. Filiz Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ceritlioğlu ile birlikte geldiği 3 arkadaşı, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Ceritlioğlu tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mersin 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Murat Ceritlioğlu ile tutuksuz sanıklar M.D, A.A. ve H.G. katıldı. Ölen kadının yakınları ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

DEFALARCA EV VE İŞYERİNİN SOKAĞINDA KEŞİF YAPMIŞ

Duruşmada, aracın GPRS kayıtlarından Murat Ceritlioğlu'nun olaydan önce defa Filiz Kaplan'ın evinin ve işyerinin bulunduğu bölgede keşif yaptığı ortaya çıktı. Duruşma savcısı tutuklu sanık Murat Ceritlioğlu'nun 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan indirimsiz cezalandırılmasını, tutuksuz 3 sanığın ise beraat ettirilmesini istedi.

'ARKAMDA DAĞ GİBİ DURAN ANNEMİ KAYBETTİM'

Daha sonra söz verilen çiftin oğlu Gökhan Kaplan, "Hayat devam ediyor ama eksik devam ediyor. Arkamda dağ gibi duran annemi kaybettim. Dört zanlı fikir ve eylem birliği yapmıştır. Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum. Yarım kalan işlerini tamamlamak istiyorlar. Annemden sonraki hedef benim" dedi. Filiz Kaplan'ın kızı Selcan Kaplan da olay günü araçta bulunan 3 şüphelinin de cezalandırılmasını istedi.

'İĞNE İLE ÖLMEK İSTİYORUM'

Son sözü sorulan Murat Ceritlioğlu ise, "Her şey onların yüzünden oldu. Eğer kanunda varsa iğne ile ölmek istiyorum" diye konuştu.

Duruşmaya 20 dakika ara veren mahkeme, Murat Ceritlioğlu'nu 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İndirim uygulanmayan cezayı mahkemenin kadın üye hakimi açıkladı.

Tutuksuz 3 sanık ise beraat ettirildi.