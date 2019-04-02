Filiz Kılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Nevşehir belediye başkan adayı Filiz Kılıç oldu. MHP adayı Filiz Kılıç, Nevşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Nevşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Nevşehir belediye başkan adayı Filiz Kılıç ile ilgili seçim sonuçları ve Nevşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Nevşehir belediye başkan adayı Filiz Kılıç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Nevşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Nevşehir aday yarışı ve Nevşehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Nevşehir Seçim Bilgileri

Nevşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 217 olduğu belirlendi.

Nevşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 217 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Nevşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,62 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Nevşehir toplam seçmen sayısının ise 70.906 olduğu belirlendi.

Nevşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 60.003 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Kılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Nevşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Filiz Kılıç, Nevşehir yarışında % 34,33 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Filiz Kılıç toplamda 19.983 adet oy sayısına ulaştı.

Filiz Kılıç Kimdir?

1964 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1986 yılında Hacettepe Universitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazi Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamladı. 1999 yılında doçent 2005 yılında profesör unvanı alan Kılıç, 2008 yılında Nevşehir Hacıbektaş Veli Universitesi kurucu rektörlüğüne atandı.

Kılıç, evli ve 2 çocuk annesidir.

MHP Nevşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.