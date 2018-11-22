Filiz Tali: 10 Ayda 329 Kadın Öldürüldü

22 Kasım 2018 Perşembe 12:54



22 Kasım 2018 Perşembe 12:54

BURSA Kadın Platformu üyeleri, kadınları, 25 Kasım Pazar günü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' nedeniyle yapılacak yürüyüşe davet etti. Bu yıl 10 ayda 329 kadının öldürüldüğünü belirten Platform sözcüsü Filiz Tali, "Kadınların, yoksulluk ve şiddete karşı daha fazla mücadele zorunluluğu ortaya çıkmıştır" dedi.Platform sözcüsü Filiz Tali, Bursa Adliye Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında kadınlara yönelik şiddet, tecavüz ve cinayetlerdeki artışa dikkat çekti. Tali, "Kadınların yoksulluk ve şiddete karşı daha fazla mücadele zorunluluğu ortaya çıkmıştır" dedi. Tali, şunları kaydetti:"Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne daha zolu koşullarda giriyoruz. Krizle birlikte yoksulluk kadınlara daha fazla şiddet olarak dönüyor. Kadınların sırtındaki ev ve bakım yükleri giderek artıyor, kadınlar daha da bağımlı hale getiriliyor."Türkiye'de 2018 yılının ilk 10 ayında 329 kadının öldürüldüğünü belirten Filiz Tali, "Bu yılın ilk 8 ayında en az 870 kadın şiddete, 342 kadın tecavüze uğradı. Kadın cinayetleri 14 yılda 4 kat arttı. Kadınların yüzde 36.4'ü şiddet nedeniyle boşanıyor. İşşiz kadınların sayısı her yıl artıyor. Kadınlar erkeklerden yüzde 17.8 daha düşük ücret alıyor" dedi. Tali, Bursa'da sadece Ekim ayında 3 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, tüm kadınları 25 Kasım günü Setbaşı'nda buluşmaya davet etti.