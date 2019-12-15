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Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından öldüresiye dövülüp günlerce bir odada tutulduğu iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk annesi kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

15.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:10Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
'in ilçesinde eşi tarafından öldüresiye dövülüp günlerce bir odada tutulduğu iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk annesi kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İddiaya göre, Ödemiş'te tarlalarda çalışan ve sık sık eşi tarafından şiddet gören 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), geçen Cuma günü eşi İ.T. tarafından şiddete maruz kaldı ve günlerce bir odada tutuldu. Kız kardeşleri Tekin'in durumunu alarak onu Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ve travma sonucu menenjit geçiren Tekin, yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Filiz Tekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Tekin için Ödemiş ilçesine bağlı Kızılcaavlu köyünde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde jandarma güvenlik önlemi alırken, Tekin'in bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadın, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. - İZMİR

Filiz Tekin, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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