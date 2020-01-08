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Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3'üncü kişi de hayatını kaybetti

İZMİR'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti.

08.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:02Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3'üncü kişi de hayatını kaybetti

İZMİR'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti.

'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekinin, "Bakımsızsın" diyerek darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve geçen 15 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in organlarının bağışlanması kararı alındı ve aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla, Tekin'in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a (60) nakledildi. Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşınca, Ege Üniversitesi'ndeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç geçen perşembe günü, Aykut ise geçen cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu ise 28 Aralık'ta fenalaşarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. İnanç ile Aykut'un cenazeleri, memleketleri Denizli'de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Uslu da bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Filiz Tekin, Ali Uslu, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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