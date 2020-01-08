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Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3'üncü kişi de hayatını kaybetti (2)

BAŞHEKİMLİK: İNCELEME BAŞLATILDIİzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da...

08.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:14Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 3'üncü kişi de hayatını kaybetti (2)

BAŞHEKİMLİK: İNCELEME BAŞLATILDI

İzmir'de, eşi İbrahim Tekin'in "Bakımsızsın" diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in (38) organlarının nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören Ali Uslu da yaşam mücadelesini kaybetti. Uslu'nun yaşamını yitirmesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üniversite hastanemizde 15 Aralık 2019 tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin'in ailesi tarafından bağışlanan organları, gerekli tahlil ve testlerin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da alınan onayla uygun hastalara nakledilmiştir. Ancak, nakil yapılan üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçtiğimiz hafta yaşamını yitirmiştir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte Rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,



İbrahim Tekin, Filiz Tekin, Güncel

Kaynak: DHA

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