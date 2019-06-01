Filiznur'un büyük başarısı

TÜRKİYE Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda 16 yaşındaki Filiznur İmer, 'Otizm Level 1' kategorisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.Cimnastik sporuna gönül veren ve çok sayıda madalyanın sahibi olan otizmli Filiznur İmer, Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda alkışlanacak bir performans ortaya koydu. Bornova Spor Salonu'nda düzenlenen ve 78 kulüpten 130 özel sporcunun katıldığı yarışlarda yeteneği ile herkesi kendine hayran bırakan Filiznur, yer, asimetrik, atlama ve denge kategorilerinde altın madalya kazandı. Filiznur, başarısıyla 2020 yılında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Özel Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı."Hayallerim gerçek oldu" diyen anne Süreyya İmer, "Maalesef artık uluslararası alanda paralimpik organizasyonlarında cimnastiği kaldırdılar. Kızımı masa tenisine yönlendireceğim. Filiznur'a otizm teşhisi 2 yaşında konuldu. Kızım 7 yaşında cimnastiğe başladı. Toplamda 33 madalya kazanarak inanılmaz bir başarı elde etti. Filiznur'un aldığı her madalya beni hayata yeniden bağlıyor. Kendisi çok özel ve başarılı bir çocuk. Böyle güzel başarılar yakalaması ülkemiz adına da çok değerli. Bir anne olarak kızımla çok gurur duyuyorum. Biz hayal ettik ve başardık. Ailelere örnek olduk. Kızımın spordaki başarısı eğitim hayatına da çok olumlu yansıyor. İnanıyorum ki daha nice başarılar elde edecek" dedi.

Kaynak: DHA

- İzmir