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Filler ve öğrenciler Avustralya'da ölen hayvanlar için yürüdü

Tayland'da filler ve öğrenciler tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele Avustralya'da ölen hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

13.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:35Filler ve öğrenciler Avustralya'da ölen hayvanlar için yürüdü
'da filler ve öğrenciler tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele 'da ölen hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Tayland'ın Ayutthaya şehrinde filler ve öğrenciler, Avustralya'da ölen milyonlarca hayvan için yürüyüş gösterisi düzenledi. Farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler "Avustralya için dua edin" yazılı pankartlar taşıdı.

İlkokul öğrencisi Laksaporn Loetpiriyakamol, "Bugün desteğimi Avustralya'da ölen hayvanlara göndermek istiyorum. Tüm hayvanların hayatta kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümet, milyonlarca hayvanın öldüğü orman yangını felaketini 'Ekolojik bir trajedi' olarak nitelendiriyor. - BANGKOK

Avustralya, Tayland, Güncel

Kaynak: İHA

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