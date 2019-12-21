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Fillikçioğlu'ndan ADÜ Nazilli İİBF Dekanlığı'na ziyaret

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın gerçekleştirdiği güz dönemi bölümler arası futbol turnuvasına katıldı.

21.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:41 Fillikçioğlu'ndan ADÜ Nazilli İİBF Dekanlığı'na ziyaret
Gençlik ve İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın gerçekleştirdiği güz dönemi bölümler arası futbol turnuvasına katıldı.Turnuvada ilk 3 sırayı alan takımların sporcularına kupa ve madalyalarını takdim ederek, tebrik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, aynı gün gerçekleştirilen KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger'in konuşmacı olarak katıldığı 'Kariyer Planlama' konferansı için Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş'u makamında ziyaret etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen konferansta, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, girişimcilik fırsatları ve KOSGEB teşvikleri hakkında bilgiler verdi. Soru cevap bölümünün akabinde KOSGEB İl Müdürü Dülger'e ve ev sahipliğinden dolayı Dekan Gündoğmuş'a öğrencilerin yurtlarda yapılan ebru tablosunun Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu tarafından takdim edilmesiyle sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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