20 Kasım 2018 Salı 18:36



20 Kasım 2018 Salı 18:36

Film Festivali'nde özel gösterim 'The Kid'Senfoni orkestrasından duygu yüklemesiCanlı müzikli sessiz filme yoğun ilgiESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öncülüğünde devam eden Eskişehir Uluslararası Film Festivali kapsamında Charlie Chaplin'in 'The Kid' sessiz filmi Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasının canlı performansı eşliğinde sinemaseverlere sunulacak. Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali 20'nci yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. 20 yılındır kesintisiz olarak unutulmaz filmleri sinemaseverlerle buluşturan festival, bu yıl bir ilke imza atarak Charlie Chaplin'e ait 'The Kid' sessiz filmini Şef Murat Sümer'in yönetimiyle canlı müzik eşliğinde seyirciyle buluşturuyor.Charlie Chaplin imzalı iyiliğin, sevginin, masumiyetin, tebessümün doruğa çıktığı ve aktarıldığı nadide filmlerden biri olan 1921 yapımı 'The Kid' sessiz filmi merakla bekleniyor. Duyguların canlı müzik ile hat safhaya çıkartılacağı sessiz filmde 46 kişilik enstrümantal müzik gurubuyla seyircinin karşısında olacaklarını dile getiren Şef Murat Sümer, "Bizimde orkestra olarak zevkle, severek yapabileceğimiz inşallah izleyenler, dinleyenler de bu mutluluğu tadarlar. Düzenlemeler çok güzel olmuş. Zaten müzikler Charlie Chaplin'in kendi bestelediği orijinal film müzikleri. Bunu bizde ilk defa senfoni orkestrasıyla beraber yapmanın yani bizim için ilk tecrübe olacak, heyecanını yaşıyoruz. İnşallah dinleyicilerde keyifli bir seyir izlerler. Bütün biletler tükenmiş. İnşallah hep beraber keyifli bir akşam yaşayacağız " İfadelerini kullandı.'Biletler günler öncesinden tükendi'Zengin program içerikleri ile Türkiye'nin dört yanındaki üniversite öğrencilerine ve genç sinemacılara ulaşmayı başardı. Festivalde özel gösterim 'The Kid' filmi dikkat çekerken 400 kişilik salonda gösterime girecek olan filmin biletlerinin günler öncesinden tükendiğini ve ilginin çok yoğun olduğunu belirten festival yöneticisi Doç. Dr. Serhat Sertel, "Bu özel gösterim için çok heyecanlıyız. Provalar devam ediyor. Çok heyecanlıyız. Biletler çıktıktan 2 gün sonra hemen bitti. Bu da bizi çok memnun etti. Her sene festivalde böyle ayrı bir sessiz film gösterimi yapacağız diye düşünüyorum. Düşündüğümden daha fazla ilgi oldu hem şehirden hem de öğrencilerden. Zaten biletlerin çoğunu öğrenciler almış ki iyi bunu isterdim. Muhtemelen buraya gelecek öğrencilerin yüzde 80'inden fazlası bu filmi izlememiştir. Ben dahil hiç kimse bu filmi bu şekilde izlemedi. Sanırım hayatımız boyunca da böyle bir festivale dahil olmazsak izleyemeyeceğiz " dedi.