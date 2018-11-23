20. Eskişehir Film Festivalinde Özel Gösterim: 'The Kid'

20. Eskişehir Uluslararası Film Festivalikapsamında Charlie Chaplin'in 'The Kid' sessiz filmi Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasının canlı performansı eşliğinde sinemaseverlere sunuldu.

Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali 20'nci yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. 20 yılındır kesintisiz olarak unutulmaz filmleri sinemaseverlerle buluşturan festival, bu yıl bir ilke imza atarak Charlie Chaplin'e ait 'The Kid' sessiz filmini Şef Murat Sümer'in yönetimiyle canlı müzik eşliğinde seyirciyle buluştu.

Charlie Chaplin imzalı iyiliğin, sevginin, masumiyetin, tebessümün doruğa çıktığı ve aktarıldığı nadide filmlerden biri olan 1921 yapımı 'The Kid' sessiz filmi, senfoni orkestrasının başarılı performansı ile yüreklere dokundu. 46 kişilik enstrümantal müzik gurubuyla seyircinin karşısına çıkan senfoni orkestrası gecenin sonunda ayakta alkışlandı.