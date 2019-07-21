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Film gibi hırsızlık kamerada

Mersin'de 3 farklı ikametten askıcılık suretiyle hırsızlık yapan zanlılardan biri yakalanarak tutuklandı.

21.07.2019 11:02 Film gibi hırsızlık kamerada
Mersin'de 3 farklı ikametten askıcılık suretiyle hırsızlık yapan zanlılardan biri yakalanarak tutuklandı.

Ediniline bilgiye göre, son günlerde Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 farklı ikamette askıcılık suretiyle hırsızlık olayı gerçekleşti. Gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştirenlerin F.A., C.Y., T.S, S.S.Ç, Z.Ö. ve M.S. olduğunu tespit etti. Şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, F.A.'yı gözaltına alırken, diğer 5 kişiyi adreslerinde bulamadı. F.A.'nın evinde yapılan aramada evlerden çalınan bir telefon, 2 çeyrek ile 1 tam altın ele geçirildi. Ele geçen malzemeler müştekilere teslim edildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Hırsızlar anı güvenlik kamerasında

Şüphelilerin bir evden gerçekleştirdikleri hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde arabayla hırsızlık yapacakları evin önüne gelen 5 kişi, önce etrafı kontrol ediyor. Daha sonra 2 kişi eve girerken, diğerleri mahallenin çeşitli yerlerinde gözcülük yapıyor. Evden önemli eşyaları alan 2 kişi evden atlayarak çıkarken, geldikleri arabayla bölgeden uzaklaşıyorlar. - MERSİN
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

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