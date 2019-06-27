27.06.2019 23:37
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Film izler gibi evin yanışını izlediler

Film izler gibi evin yanışını izledilerSİİRT - Siirt'te bir apartman dairesinde çıkan yangını mahalle sakinleri manzara seyreder gibi izledi.

Film izler gibi evin yanışını izlediler
SİİRT - Siirt 'te bir apartman dairesinde çıkan yangını mahalle sakinleri manzara seyreder gibi izledi.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Can kaybının yaşanmadığı olayda apartmanda maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan vatandaşların yangını manzara seyreder gibi izlemesi dikkat çekti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Film izler gibi evin yanışını izlediler
Kaynak: İHA
Siirt , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:49 Tekirdağ'da 20 tonluk formik asit tankı patladı
00:44 Ataşehir'de Türkmenistan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı
00:41 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akıl almaz olay...Yazıhaneyi duvar örerek böyle ikiye böldüler
00:30 Ayı saldırısında köpeği kurtardı
00:29 Yürekleri ağza getirdi
00:28 Kameralara aldırış etmeden çaldı
00:27 Tekirdağ'da 20 tonluk formik asit tankı patladı