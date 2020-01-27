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Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Siirt'te iş hanının 5'inci katına çıkan 30 yaşındaki bir kişi intihar girişiminde bulundu.

27.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:55Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler
'te iş hanının 5'inci katına çıkan 30 yaşındaki bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen vatandaşların intihar girişimini film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

Olay kent merkezinde bulunan bir iş hanının 5'inci katında yaşandı. Edinilen bilgilere Aydın B., iş hanının 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Aydın B.'yi ikna etmeye çalışırken çevrede toplanan vatandaşlar olayı film izler gibi seyretti. Polis ekiplerince ikna edilen genç intihardan vazgeçirerek bulunduğu yerden indirildi.

Polis ekipleri tarafından aşağı indirilen Aydın B., emniyete götürüldü. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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