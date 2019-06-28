28.06.2019 13:40
Haberler » Güncel » Haber

Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu

Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu

Giresun'un Keşap ilçesinde dün akıntıya kapılarak sığındıkları kayalıklardaki mağarada mahsur kalan iki genç, film sahnelerini aratmayacak çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Giresun 'un Keşap ilçesinde dün akıntıya kapılarak sığındıkları kayalıklardaki mağarada mahsur kalan iki genç, film sahnelerini aratmayacak çalışmalar sonucu kurtarıldı.
Güneyköy köyü sahilinden dün arkadaşlarıyla denize giren Emre Karamustafaoğlu (16) ve Emre Kaya (15), akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
Keşap Tüneli mevkisindeki kayalıklarda bulunan mağaraya sığınan gençler mahsur kaldı, çevredekiler Giresun İtfaiyesi'nden yardım istedi.
Karadan mahsur kalanlara ulaşamayan itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, gençlere botla ulaşmayı denedi.
Ekipler, akıntı ve dalgalar nedeniyle başarılı olamayınca yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu gençler, kendilerine atılan can yelekleriyle kurtarılarak sahile getirildi.
Kaynak: AA
Emre Kaya , Giresun , Keşap , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:30 Çukurca'da çatışma: 1 şehit (2)
15:30 Tutak'a şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
15:30 Samsun'da plastik su ürünleri fabrikasında 23 kişi zehirlendi
15:30 Hacılar Belediyesinden Osmanlıca kursu
15:30 "Cumhuriyet Tırı" Akçakoca'da
15:30 Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
15:29 YILDIRIM: ÇAY TEKLİFİM GEÇERLİ DE, EKREM İMAMOĞLU SEÇİMİ KAZANDI BELKİ FİKRİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR