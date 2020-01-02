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Film sahnesi olay oldu! Onur Tuna'dan Tuvana Türkay'a 100 bin gül yaprağı ile evlilik teklifi

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ferman karakteriyle büyük beğeni toplayan Onur Tuna, Tuvana Türkay ile rol aldığı filmde yaptığı romantik hareketle çok konuşuldu. Tuna, Türkay'a 100 bin gül yaprağını sokağa dökerek romantik evlilik teklifinde bulundu.

02.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:09

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Doktor'da Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna, 14 Şubat 2020'de vizyona girecek olan 'Ağır Romantik' filmiyle hayranlarını romantizme doyuracak. Filmin başrolünü Tuvana Türkay ile paylaşan Onur Tuna'nın romantik sahneleri zihinlere kazınacak türden.

ROMANTİK SAHNESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sevgililer Günü'nde vizyona girecek filmin ilk tanıtımı yayınlandı. Aşk için neler yapılabileceğini gözler önüne seren filmde, Onur Tuna daha sonra sahile kurduğu romantik ambiyans içinde sevgilisinin parmağına yüzüğü takmayı başaracak. Çekimler için geceden sabaha kadar gül yaprakları içinde oturan Onur Tuna, filmde sevgilisi olan Tuvana Türkay'a evlilik teklifinde bulunuyor.

100 BİN GÜL YAPRAĞI KULLANILDI

Tanıtımda yer alan ve 100 bin gül yaprağının kullanıldığı sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Oldukça etkileyici bulunan sahneyi izleyenler filmi merakla beklemeye başladı.

14 ŞUBAT'TA VİZYONDA

Yapımcılığını, Ruhiyya Aliyeva/ Liatris Yapım'ın üstlendiği, romantik komedi türündeki 'Ağır Romantik'te Tuna ve Türkay'nın yanı sıra Sermiyan Midyat, Durul Bazan, Altan Erkekli, Servet Pandur ile Gazanfer Ündüz de rol alıyor. Çekimleri İstanbul'da, beş haftada tamamlanan 'Ağır Romantik', Cj Entertainment Türkiye dağıtımcılığında 14 Şubat 2020'de vizyona girecek.

Film sahnesi olay oldu! Onur Tuna'dan Tuvana Türkay'a 100 bin gül yaprağı ile evlilik teklifi

Tuvana Türkay, Mucize, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
•#€*¥÷@£÷4_: Nikahin en hayirlisi lulfetsiz olanidir hadisi serif. bosanma oranlari nicin artiyor gelin hanim yok 5taş yok 3ü biryerde €15000e gelinik istiyor. fakir insan kendine ekmek bile alamiyorken bizimkiler neyin pesinde. dogu turkistanda kardeslerimiz öluyor savastan açliktan. bizimkiler askmesk isleri icin 100 bin gül yuh. 10 tanesi yeterli degilmi hepsi zaten birbirine cok benziyor ne gerek.
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DENGE: kadin milletini erkekler nasil zarar eder nasil cok masraflara sokarim nasil onu bitirim diye kafa yorar sunu al bunu al bir dandik diizi de ne gørur ise o gibi yap konus der o dizi de oyuncuyu hayal kurar bakar iken sonuc da dizi de film de gibi gercek bir hayat yok cicek yuzuk almadin diye yuva yikacak kadar beyinsiz takim var sonuc mu face de gezer iken birisi slm yada ne guzel profil der onun arkasin da gider kisaca dizi ve gercek hayat ayni degil elin de ne var ise o ile mutlu olacaksin
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SAKARYALI HATUN: Ama ilişkide, en önemli olan SEVGİ VE SADAKAT,bence... ;)))))
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Yes sinyorita
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2 0
HAYALET AŞIK: Ben Sizi Hiç Aldatmam HanımEfendi...
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SAKARYALI HATUN: Çok romantik. :))))))
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ABAZA: sizde çok romantiksiniz sakaryalı hanım,,,,,,,,,,,
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REJİTTRİ: İşte bunlar hep hayal, insanları beklentiler yüzünden olaydan soğutan eylrmler...
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YALI ÇAPKINI: MERHABA SAKARYALI
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4 0
HAYALET AŞIK: Bende Çok Romantiğim.....
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