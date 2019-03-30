Filmde Muhtar Olan Tiyatrocu, Mahallesinde Aday

Kaynak: DHA

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde tiyatrocu Onur Bozhan (32), rol icabı 'muhtar' olduğu kısa film sonrası olumlu tepkiler alınca, arkadaşlarının baskısı üzerine oturduğu Orta Mahallesi'nde muhtar adayı oldu.Susurluk ilçesinde yaşayan tiyatro oyuncusu Onur Bozhan ve arkadaşları bir kısa film çekti. Filmde rol icabı muhtar olan Bozhan, videoyu sosyal medyada paylaşınca olumlu tepkiler aldı. Arkadaşları ve yakın çevresinin baskısı üzerine Onur Bozhan, oturduğu bin 200 seçmenin bulunduğu Orta Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. 5 muhtar adayına karşı yarışacak olan Bozhan, kısa filmdeki görüntülerle seçim şarkısı hazırlayıp, seçim kampanlarına başladı. Mizahi yönleriyle dikkat çeken klip, sosyal medyada da ilgi gördü.Gençlerin sesini duyurabilmesi için aday olduğunu belirten Bozhan, seçilirse şeffaf bir muhtar olacağını söyledi. Bozhan, "Mizah anlayışı olan bir toplumuz. Seçildikten sonra vaatlerini yerine getirmeyen adaylar oluyor, biraz da onlara eleştirilerimizle bu klibi hazırladık. Sıradan vaatlere de yer vermedik, 'Hizmet vermeye değil, para yemeye geliyorum', 'İcraat değil, laf yapmaya geliyoruz' gibi ironik vaatlerimiz var. Video klip için de olumlu tepkiler aldık, sosyal alemde çok fazla izlendi" ifadelerini kullandı.- Balıkesir