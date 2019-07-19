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Filmde sevgiliyi canlandıran ünlü oyuncular aşklarını gerçek hayata taşıdı

Vizyona girmesi beklenen Muhteşem Üçlü filminde Yavuz karakterini canlandıran oyuncu Deniz Gürzümar, filmde sevgilisi rolünü oynayan Bengi İdil Uras'a gönlünü kaptırdı.

19.07.2019 22:34

27 Eylül'de vizyona girecek olan "Muhteşem Üçlü" filminde Yavuz karakterini canlandıran oyuncu Deniz Gürzümar, filmde sevgilisi rolünü oynayan Bengi İdil Uras'a gönlünü kaptırdı. Sette başlayan aşk Bodrum tatili ile devam ediyor.

TATİL FOTOĞRAFLARINI INSTAGRAM'DAN YAYINLADI

Yapımcılığını, ÖK Yapım adına Ömer Kaya'nın yaptığı, yönetmenliğini Mahmut Kaptan'ın yaptığı "Muhteşem Üçlü" filminin başrollerini Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan ve Yavuz Topoyan paylaşıyor. Filmde Yavuz karakterinin canlandıran Deniz Gürzumar sevgilisi rolünü oynayan Bengi İdil Uras'a gönlünü kaptırdı. Film çekimlerinin tamamlanmasının ardından çift Bodrum tatiline çıktı. İkili tatil fotoğraflarını ise Instagram hesabından paylaştı.

Filmde sevgiliyi canlandıran ünlü oyuncular aşklarını gerçek hayata taşıdı
Instagram, Bodrum, Eylül, İdil, Magazin

YORUMLAR (5)
FATİH KARA: Rap yap rap nerde albüm .
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BİLMİŞ: Şimdiki sanatçı kılıklıların modern ilişki yöntemi, dizide tanış, sevgili ol, kullan, prim yap, at. . .
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GÖNLÜNÜ MÜ KAPTIRDI: Evlenirse başka birşeyi de kaptırabilir.bu kız bu adamla olacak biri değil gibi.
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MURAT: harbiden aşkın gözü körmüş. . . .
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KUZEYİN UŞAĞI: Murat sen git bi tur at
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