Filyasyon nedir, Türkiye'de nasıl uygulandı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye 'nin koronavirüsle mücadele konsunda "nokta atış" uygulama yaptığını ve bulaşma ihtimali olan kişilerin hedef alındığını söyledi.

Koca, Türkiye'de filyasyon yönteminin uygulandığını ve vaka artış hızının azaltılmasında bu yöntemin önemli rol oynadığını belirtti.

Koca bugün düzenlediği basın toplantısında, "Filyasyon, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili bulaş zincirinin taranmasının adıdır. vaka artış hızını bu yöntemle yaptık. Bizim gibi uygulayan başka bir ülke olmadı" dedi.