Filyasyon Nedir? Ülkemizde Nasıl Uygulanıyor?

Kaynak: Tamindir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada Türkiye 'de koronavirüsün yayılımını kontrol altına almak için filyasyon yönteminin uyguladığını açıkladı. Peki filyasyon ne demek? İşte cevabı.Filyasyon Ne Demek?Filyasyon bir hastalığın kaynağını bulmak ve bu hastalığın yayılma zincirini takip etmek anlamına gelmekte.Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer vermişti:"Filyasyon bildiğiniz gibi, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işlemidir. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bununla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan, başka bir ülke olmazdı.11 Mart'tan itibaren biz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif çıkan her hastanın temas ettiği kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun ne kadar titizlik gerektiren bir süreç olduğunu anlamak zordur.Filyasyon sürecinde kişilere ulaşılıyor, temas edenler taranıyor ve işlem başlıyor. Zaman zaman neden herkese test yapılmıyor eleştirileri oluyordu. Genel bir tarama akılcı değil, filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz.Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek olan kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı vurgulaması yapmak insancıl gelmiyor. Yaygın temas taraması ve sıkı takip, salgının önünü kesmenin önemi burada.Filyasyon ekibi, doğrudan tanı konulmuş kişilere ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla, hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olanların hayatı kurtarılmaktadır.Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır ve temaslı takibin yapıldığı en yüksek il Zonguldak, en düşük il ise Şanlıurfa'dır. İstanbul'da bin 200 filyasyon ekibi görev yapmaktadır, Türkiye genelinde ise 4 bin 600'dür.Filyasyon çalışmalarının bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Sürecin en başından itibaren takip aile hekimlerimize verilmiştir. Belirtinin ortaya çıkıp çıkmadığı aile hekimi tarafından takip edilmektedir."FİLYASYON, BU SİSTEMLİ MÜCADELE gözle görülür sonuçlar veriyor. Tablolar, bize, üstesinden geleceksiniz, direnin diyor. Vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: Hareketi azalt, izolasyonu artır! pic.twitter.com/g9VifL0lQs— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020Türkiye'de Son Durum Ne?14 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 65.111 oldu. Toplam can kaybı ise 1.403'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.809, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4.799 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.087 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 443.626 olduğu açıklandı.