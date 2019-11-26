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Filyos nehrine düşmekten korkuluklar kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir aracın frenleri tutmayınca köprünün korkuluklarına çıktı.

26.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:38Filyos nehrine düşmekten korkuluklar kurtardı
'ın ilçesinde bir aracın frenleri tutmayınca köprünün korkuluklarına çıktı. nehrine düşmekten son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Filyos beldesi Köyünde, köy yolundan Çaycuma çevre yoluna hareket halinde olan 67 AV 390 plakalı araç yolun kaygan olması nedeniyle frenleri tutmayınca Çömlekçi köprüsünün korkuluklarına çıkarak durabildi. Filyos nehrine düşmekten korkuluklar sayesinde kurtulan sürücüye olayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. Sürücünün yaralanmadığı kaza da çekici aranarak araç korkuluklardan alındı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çömlekçi, Çaycuma, Filyos, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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