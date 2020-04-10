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Final Fantasy VII Remake'in PC Versiyonu Onaylandı

PC kullanıcıları için beklenen müjde sonunda verildi. Final Fantasy VII Remake'in PC versiyonu, PlayStation Youtube kanalından yayınlanan video ile onaylandı.

10.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:51
Final Fantasy VII Remake'in PC Versiyonu Onaylandı
PC kullanıcıları için beklenen müjde sonunda verildi. Final Fantasy VII Remake'in PC versiyonu, PlayStation Youtube kanalından yayınlanan video ile onaylandı.

Yıllar süren bekleyişin ardından Final Fantasy VII Remake en nihayetinde PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştirdi. İlk olarak 2015 yılının E3 fuarında duyurulmuş olan yeniden yapım için beş sene boyunca bekledik. Beklediğimize de sonuna kadar değmiş gibi görünüyor. Yapılan incelemelerde bol bol övgü alan Final Fantasy VII Remake, bir o kadar da yüksek puanlar almış durumda.

Hatırlayacağınız üzere oyunun farklı platformlara da geleceği, resmi olarak yayınlanan kapak görseli ile müjdelenmişti. Bunun sonrasında, resmi çıkışından önce erişim sağlanan oynanabilir demosu inceleme altına almış olan kullanıcılar da PC versiyonu ile ilgili izler bulunmuştu. Zaten bu oyunun PC için gelmemesi mümkün değil. Malumunuz serinin önceki oyunları bu platforma da gelmişken, Final Fantasy VII Remake bir istisna olamaz. Nitekim dün PlayStation Youtube kanalından yayınlanan yeni bir video, pastanın üstüne çileği koydu.

Final Fantasy VII Remake PC için de geliyor!

Yayıncı Square Enix, Final Fantasy VII Remake oyununun çıkışına özel olarak bir teşekkür videosu hazırlamış. Baş Üretici Yoshinori Kitase'nin kamera karşısına geçtiği videoda oldukça önemli bir detay yer alıyor.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz kısa video, araya giren hem sinematik hem de oynanış sahneler ile hoş bir hale getirilmiş. Bahsi geçen detay da zaten burada karşımıza çıkıyor. Araya giren ilk sinematik sahnede, en altta 'Gameplay captured on PC' yani 'Oynanış PC üzerinde kaydedildi' ibaresi göze çarpıyor. Bu, oyunun bir yıl PlayStation 4 platformuna özel kaldıktan sonra muhtemelen 10 Nisan 2021 tarihinde PC için de satışa sunulacağının müjdesini veriyor.

Bakalım Final Fantasy VII Remake PC dışında Xbox One için de satışa sunulacak mı? Bekleyecek ve göreceğiz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Youtube, Teknoloji
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