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Final Fantasy VII Remake İnceleme Puanları Yayınlandı

Bu ay, oyun dünyasının bir başka klasiğinin yeniden yapım olarak geri dönüşüne tanık olacağız. Resident Evil 3 (2020) sonrasında Final Fantasy VII Remake, 10 Nisan 2020 Cuma günü öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulacak.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Final Fantasy VII Remake İnceleme Puanları Yayınlandı
Bu ay, oyun dünyasının bir başka klasiğinin yeniden yapım olarak geri dönüşüne tanık olacağız. Resident Evil 3 (2020) sonrasında Final Fantasy VII Remake, 10 Nisan 2020 Cuma günü öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulacak. Yaklaşan çıkış zamanı öncesinde, oyunun inceleme puanları da yayınlandı.

Final Fantasy VII Remake, E3 2015 fuarı sırasında duyurulmuştu. Bir süredir fazla haber alamadığımız oyun, son dönemde artık gündemden düşmemişti. Düşmemeye de devam ediyor. Final Fantasy VII Remake ile 1997 yılında çıkan orijinal oyunun konusuna sadık kalınacak ama görsellikte olduğu kadar araştırma ve savaş sistemi açısından da bir yenilenme söz konusu. Öyle ki kullanılan oynanış mekanikleri ile Final Fantasy XV ile benzerlik gösteriyor.

Ayrıca orijinal oyundaki Active Time Battle sisteminin de değiştirilmiş hali kullanılıyor. Bu sistem, kendi kendine doluyor ama yaptığınız saldırılar ile dolum hızını artırabiliyorsunuz. Tam dolum gerçekleştiğinde ise çeşitli özel hareketler yapabilmeniz mümkün oluyor. Bu özel hareketleri kısayol tuşlarına atamanız durumunda, savaşı duraklatmadan gerçek zamanlı olarak uygulayabiliyorsunuz.

Final Fantasy VII Remake oyununun senaryo gidişatında grubunuzdaki bireyler arasında geçiş yapabilmek de mümkün oluyor. Bu sayede, her bir bireyin kendisine özgü yeteneklerinden yararlanabileceğiniz farklı stratejiler uygulayarak savaşabiliyorsunuz. Mesela Cloud ile yakın mesafeli saldırılar, Barret ile uzak mesafeli saldırılar yapabiliyorsunuz.

Metacritic üzerinden yayınlanan inceleme puanlarına bakacak olursak, PlayStation 4 versiyonu şu an için 87/ 100 ortalamasıyla karşımıza çıkıyor. Yayınlanan inceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Final Fantasy VII Remake İnceleme Puanları

3DJuegos - 9.0/ 10

Areajugones - 10/ 10

Atomix - 93/ 100

Attack of the Fanboy - 90/ 100

AusGamers - 9.0/ 10

Carole Quintaine - 18/ 20

Critical Hit - 8.0/ 10

Cultured Vultures - 10/ 10

Daily Star - 4/ 5

DarkStation - 80/ 100

Destructoid - 9/ 10

Digitally Downloaded - 100/ 100

DualShockers - 8.5/ 10

Easy Allies - 9.0/ 10

EGM - 60/ 100

Eurogamer Italy - 9/ 10

Everyeye.it - 9/ 10

Game Informer - 8.75/ 10

Game Revolution - 5/ 5

Gameblog.fr - 8/ 10

GamePro Germany - 84/ 100

Gamer.no - 7/ 10

Gamers Heroes - 90/ 100

Gamersky - 9.0/ 10

GameSpew - 10/ 10

GameSpot - 10/ 10

GamesRadar+ - 4.5/ 5

GAMINGbible - 7/ 10

God is a Geek - 9.0/ 10

Hobby Consolas - 88/ 100

IGN - 8/ 10

IGN Italia - 9.5/ 10

IGN Japan - 8/ 10

IGN Spain - 9.6/ 10

JeuxActu - 17/ 20

Jeuxvideo.com - 18/ 20

LevelUp - 9.5/ 10

Meristation - 8.5/ 10

Metro GameCentral - 8/ 10

Millenium - 85/ 100

Multiplayer.it - 9.4/ 10

Player 2 - 83/ 100

PlayStation LifeStyle - 10/ 10

PlayStation Universe - 9/ 10

Power Unlimited - 90/ 100

Press Start Australia - 9/ 10

PSX-Sense.nl - 9.0/ 10

Push Square - 8/ 10

RPG Site - 8/ 10

Shacknews - 9/ 10

SpazioGames - 8.8/ 10

Stevivor - 8/ 10

Telegraph - 60/ 100

TheSixthAxis - 10/ 10

TrueGaming - 8.5/ 10

Trusted Reviews - 90/ 100

Twinfinite - 4.5/ 5

USgamer - 3.5/ 5

Vandal - 9/ 10

VGC - 100/ 100

Wccftech - 9.3/ 10

XGN - 9.4/ 10

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Resident Evil, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Final Fantasy VII Remake İnceleme Puanları Yayınlandı - Haberler

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