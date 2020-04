Final Fantasy VII Remake İnceleme Puanları Yayınlandı

Bu ay, oyun dünyasının bir başka klasiğinin yeniden yapım olarak geri dönüşüne tanık olacağız. Resident Evil 3 (2020) sonrasında Final Fantasy VII Remake, 10 Nisan 2020 Cuma günü öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulacak. Yaklaşan çıkış zamanı öncesinde, oyunun inceleme puanları da yayınlandı.Final Fantasy VII Remake, E3 2015 fuarı sırasında duyurulmuştu. Bir süredir fazla haber alamadığımız oyun, son dönemde artık gündemden düşmemişti. Düşmemeye de devam ediyor. Final Fantasy VII Remake ile 1997 yılında çıkan orijinal oyunun konusuna sadık kalınacak ama görsellikte olduğu kadar araştırma ve savaş sistemi açısından da bir yenilenme söz konusu. Öyle ki kullanılan oynanış mekanikleri ile Final Fantasy XV ile benzerlik gösteriyor.Ayrıca orijinal oyundaki Active Time Battle sisteminin de değiştirilmiş hali kullanılıyor. Bu sistem, kendi kendine doluyor ama yaptığınız saldırılar ile dolum hızını artırabiliyorsunuz. Tam dolum gerçekleştiğinde ise çeşitli özel hareketler yapabilmeniz mümkün oluyor. Bu özel hareketleri kısayol tuşlarına atamanız durumunda, savaşı duraklatmadan gerçek zamanlı olarak uygulayabiliyorsunuz.Final Fantasy VII Remake oyununun senaryo gidişatında grubunuzdaki bireyler arasında geçiş yapabilmek de mümkün oluyor. Bu sayede, her bir bireyin kendisine özgü yeteneklerinden yararlanabileceğiniz farklı stratejiler uygulayarak savaşabiliyorsunuz. Mesela Cloud ile yakın mesafeli saldırılar, Barret ile uzak mesafeli saldırılar yapabiliyorsunuz.Metacritic üzerinden yayınlanan inceleme puanlarına bakacak olursak, PlayStation 4 versiyonu şu an için 87/ 100 ortalamasıyla karşımıza çıkıyor. Yayınlanan inceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.Final Fantasy VII Remake İnceleme Puanları3DJuegos - 9.0/ 10Areajugones - 10/ 10Atomix - 93/ 100Attack of the Fanboy - 90/ 100AusGamers - 9.0/ 10Carole Quintaine - 18/ 20Critical Hit - 8.0/ 10Cultured Vultures - 10/ 10Daily Star - 4/ 5DarkStation - 80/ 100Destructoid - 9/ 10Digitally Downloaded - 100/ 100DualShockers - 8.5/ 10Easy Allies - 9.0/ 10EGM - 60/ 100Eurogamer Italy - 9/ 10Everyeye.it - 9/ 10Game Informer - 8.75/ 10Game Revolution - 5/ 5Gameblog.fr - 8/ 10GamePro Germany - 84/ 100Gamer.no - 7/ 10Gamers Heroes - 90/ 100Gamersky - 9.0/ 10GameSpew - 10/ 10GameSpot - 10/ 10GamesRadar+ - 4.5/ 5GAMINGbible - 7/ 10God is a Geek - 9.0/ 10Hobby Consolas - 88/ 100IGN - 8/ 10IGN Italia - 9.5/ 10IGN Japan - 8/ 10IGN Spain - 9.6/ 10JeuxActu - 17/ 20Jeuxvideo.com - 18/ 20LevelUp - 9.5/ 10Meristation - 8.5/ 10Metro GameCentral - 8/ 10Millenium - 85/ 100Multiplayer.it - 9.4/ 10Player 2 - 83/ 100PlayStation LifeStyle - 10/ 10PlayStation Universe - 9/ 10Power Unlimited - 90/ 100Press Start Australia - 9/ 10PSX-Sense.nl - 9.0/ 10Push Square - 8/ 10RPG Site - 8/ 10Shacknews - 9/ 10SpazioGames - 8.8/ 10Stevivor - 8/ 10Telegraph - 60/ 100TheSixthAxis - 10/ 10TrueGaming - 8.5/ 10Trusted Reviews - 90/ 100Twinfinite - 4.5/ 5USgamer - 3.5/ 5Vandal - 9/ 10VGC - 100/ 100Wccftech - 9.3/ 10XGN - 9.4/ 10

Kaynak: Tamindir