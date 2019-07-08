08.07.2019 09:24
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Finalde Peru'yu yenen Brezilya, Kupa Amerika'da şampiyon oldu

Kupa Amerika Finali'nde Peru'yu 3-1 yenen Brezilya, 9. kez şampiyonluğa ulaştı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya 9. şampiyonluğunu elde etti.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın final maçında, Brezilya ve Peru, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Brezilya'nın gollerini 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru'nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti.

BREZİLYA TURNUVADAKİ İLK GOLÜNÜ YEDİ

Gabriel Jesus'un 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.

Brezilya, Kupa Amerika'da 9. şampiyonluğuna ulaşırken, Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar.

Finalde Peru'yu yenen Brezilya, Kupa Amerika'da şampiyon oldu
Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Spor

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