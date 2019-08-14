Haberler» Güncel» Haber

Finale davetsiz misafir

UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi.

14.08.2019 23:10 Finale davetsiz misafir
UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chlesea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı. Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu. Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:24   Eskişehir'de yangının olduğu alan çevrelendi
00:24   Düğünde gülümseten anlar: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar
00:24   Umut Kervanı Silopi'de 200 aileye kurban eti ulaştırdı
00:24   Yozgat'ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyor
00:24   Ellerine poşet alan gençler, ev ev dolaşarak şeker topladı
00:24   Ev konserveleri için tehlikeli bakteri uyarısı
00:24   Bayramın son gününde İstanbullular plajlara koştu