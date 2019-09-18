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Finale kalan ekip Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti

Teknofest insanlık yararına teknolojiler konusunda finale kalan TSO Fen Lisesi öğrencileri Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti.

18.09.2019 16:54Finale kalan ekip Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti
Teknofest insanlık yararına teknolojiler konusunda finale kalan TSO Fen Lisesi öğrencileri Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti.

Çaycuma ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fen lisesi 10'ncu sınıf öğrencileri Emre Güner ve Melih Akman, danışman öğretmenleri Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Zeynep Sağlam ile birlikte, TEKNOFEST insanlık yararına teknolojiler yarışmasına başvurdular. Ön elemeyi gecen proje için kritik tasarım raporu yazan öğrenciler, bu aşamayı da geçerek finalist olarak sergiye davet edildiler.

Yaptıkları proje ile tekerlekli sandalyelerin yardımsız merdiven çıkmasını tasarlayan öğrenciler, merdiven çıkan tekerlekli sandalyeler bulunduğunu ancak çok pahalı olduğunu, kendilerinin geliştirdikleri sistemde ise az maliyetle merdiven çıkmasını sağladıklarını belirttiler. Tasarımı yapan öğrenciler, metal aksamı yapmak için Çaycuma Meslek Lisesi Makine Bölümü Öğretmenleri Timuçin Yıldırım ve Ceyhun Sefercik'ten yardım aldıklarını belirtti. - ZONGULDAK

Çaycuma, Güncel

Kaynak: İHA

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