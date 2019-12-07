Finale kalan Troya Müzesi'nin Müdürü: Yolumuz Naim Süleymanoğlu'nun yolu

TROYA Müze Müdürü Rıdvan Gölcük , ' Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kalan Troya Müzesi için, "Cardiff bizim yakın tarihimiz açısından son derece önemli bir şehir. Çünkü rahmetli Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica ettikten sonra milli formayı sırtına geçirdiği ilk yer Cardiff oldu. Burada düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya ve 1 dünya rekoru kırdı. Şimdi bizler Cardiff yolundayız. Yükümüz ağır, işimiz zor. İnancımız tam. İnşallah arkanızda desteğinizle yolumuz Süleymanoğlu'nun yolu. Dualarınızla aynı kaderi paylaşacağımızı bu güzel ödülü ülkemize ve Çanakkalemize kazandıracağımız konusundaki inancımız tam" dedi.

Çanakkale'de, Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı bu yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi, katıldığı 'Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) 2020' yarışmasında finale kaldı. Troya Müze Müdürü Rıdavn Gölcük, müjdeyi kendilerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un verdiğini anlatarak, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nde finale kaldığının güzel haberini aldık. Troya Müzesi aslında bizim 20 yıllık hayalimizdi. 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açtığı ulusal yarışma ile bu hayal başlamış oldu. 2013 yılında inşaat çalışmaları başladı. 2018 yılında ise müzemiz ziyarete açıldı. Aynı yıl bakanlığımız tarafından ilan edilen 2018 Troya Yılı, aynı zamanda Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası'na girişinin 20'nci yılı, bizim açımızından oldukça önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri ve teşrifleriyle, 18 Mart 2019 günü müzemiz resmi olarak ziyarete açıldı. Aynı yıl içerisinde Time Dergisi, Troya Müzesi'ni dünyada mutlaka görülmesi gereken 100 muhteşem yerden biri seçti. Bu turizm destinasyonu olarak Troya ve Çanakkale için oldukça önemli bir haberdi. Bu yıl içersinde Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Çok kısa sürede adaylığımız kabul edildi. Troya Yılı, tüm kuvvetiyle esmeye devam etti. Bildiğiniz gibi dün sayın bakanımız müjdeyi verdi ve finale kaldığımızı bildirdi" dedi.

Final serominisinin, Birleşik Kralllık'taki Cardiff'te yapılacağını kaydeden Gölcük, şunları söyledi:

"Bu haber bizim beklediğimiz bir haberdi. Tabi ki çok mutlu olduk. Fakat aynı zamanda bu haberi aldığımızda mutlu olduğumuz başka bir şey daha oldu. Final Cardiff kentinden yapılacaktı. Cardiff bizim yakın tarihimiz açısından son derece önemli bir şehir. Çünkü rahmetli Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica ettikten sonra milli formayı sırtına ilk geçirdiği yer Cardiff oldu. Burada düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya ve 1 dünya rekoru kırdı. Şimdi bizler Cardiff yolundayız. Yükümüz ağır, işimiz zor, inancımız tam. İnşallah arkanızda desteğinizle yolumuz Süleymanoğlu'nun yolu. Dualarınızla aynı kaderi paylaşacağımızı bu güzel ödülü ülkemize ve Çanakkalemize kazandıracağımız konusundaki inancımız tam."

- Çanakkale