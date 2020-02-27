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Finalli öğrenciler baskette İl birincisi oldu

Malatya'da okullar arası düzenlenen küçük erkekler basketbol müsabakalarında Özel Malatya Final Okulları tüm maçları kazanarak İl şampiyonu oldu.

27.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:33Finalli öğrenciler baskette İl birincisi oldu

'da okullar arası düzenlenen küçük erkekler basketbol müsabakalarında Özel Malatya Final Okulları tüm maçları kazanarak İl şampiyonu oldu.


Malatya Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Küçük Erkekler Basketbol İl Müsabakaları tamamlandı.


Müsabakalarda karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdıran Final Okulları Basket takımı, bu maçını da kazanarak İl şampiyonu oldu. Öğrencilerini tebrik eden okul kurucu müdürü Hasan Doğan, her alanda olduğu gibi basket müsabakalarında da Final'li öğrencilerin farkını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek olan okul takımımıza başarılar dileriz" dedi. - MALATYA


basketbol, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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