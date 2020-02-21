Financial Times: Batı'nın İdlib'deki trajediye yanıtı utanç verici

İngiltere 'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, İdlib 'de yaşanan çatışmaları başyazısında ele aldı. "İdlib'deki trajediye utanç verici bir yanıt" başlıklı yazıda, "Batı, Suriye 'deki savaş suçu kanıtlarıyla Putin'e karşı koymalı" ifadeleri yer aldı. FT, Batı'nın İdlib'deki trajediye yanıtının utanç verici olduğunu yazdı.

Son dönemde yaşanan çatışmaların dokuz yıllık Suriye iç savaşındaki en kötü insani felakete yol açtığına dair Birleşmiş Milletler açıklamasını hatırlatan gazete, Türkiye'nin İdlib'de operasyona hazır olduğunu belirtti ve ekledi:

"Bu Ankara'yı Moskova ile çarpışma rotasına sokmanın yanı sıra İdlib'de insanların maruz kaldığı felaket koşulları daha da kötüleştirir."

FT, İdlib'den olası bir mülteci akınının savaş başladığından bu yana en büyük göç harekete olacağını, bunun da Avrupa'nın 2015-16'da karşı karşıya kaldığı ve kıtada aşırı sağı körükleyen göç dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

' Rusya ve Türkiye'den AB'ye tehditler '

Rusya'nın da bunun farkında olduğunu, bunu kullanarak AB'yi Esad yönetimiyle uzlaşmaya ve Suriye'nin yeniden inşası için gerekli fonları sağlamaya zorladığını belirten FT, Türkiye'nin de "Kuzey Suriye'de Kürtlere karşı inşa etmekte olduğu tampon bölgeye destek vermemesi durumunda Avrupa'ya göç yolunu tekrar açmakla tehdit ettiğini" söyledi.

FT ABD ve Avrupa'nın, "tiranlığa karşı çıkan geniş bir isyanı cihatçılar tarafından ele geçirilmeden önce desteklememesine yol açan her unsura ev sahipliği yaptığını" aktardı:

"İdlib'de El Kaide ile ilişkili 20 bin cihatçı savaşçı var. Ama 3 milyon da sivil var. Bu insanların kaçacak bir yeri yok ve çocukları sıfırın altındaki derecelerde donarak ölüyor.

"Hastaneleri, okulları, pazarları ve fırınları bombalanıyor.

"Esad rejimi ve hamileri savaş suçlusunun el kitabını kanla yazıyor.

"Suriye ve Rus hava kuvvetleri İdlib'de 50'den fazla tıbbi tesisi yok etti. İşler öyle bir noktaya geldi ki doktorlar hedef olmamak için paylaştıkları koordinatlarını artık hedef olmamak için paylaşmamaya başladı. Bir kısmı yeraltına girdi, bazıları da yerin altına…"

' ABD seyirci kaldı, Avrupa ise ortalarda yoktu '

Financial Times, Rusya'nın 2015'te Suriye hükümetine yardım için ülkeye girdiğinde El Kaide veya IŞİD'e saldırmayarak "ana akım isyancıları" hedef aldığını yazdı.

Gazete, Batı'nın tutumunu ise şöyle eleştirdi:

"Batı'nın trajediye yanıtı utanç vericiydi. Rusya Suriye'ye kalkan olmak için 2011-19 arasında BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto yetkisini 14 kere kullandı, sıklıkla Çin de buna destek verdi.

"ABD seyirci kaldı, Avrupa ise ortalarda yoktu. Batı'da Rusya ve İran'ın istediği şeyler var. Bunlar arasında yaptırımların kaldırılması ve Suriye'nin yeniden inşasına yardım var.

"İdlib bir kan gölüne dönmeden, milyonlarca çaresiz Suriyeli son nefeslerini vermeden önce Putin'e karşı koyulmalı, Rusya'nın savaş suçlarının kanıtlarıyla birlikte."