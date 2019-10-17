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Finans profesyonelleri İstanbul'da buluştu

Dünyanın dört bir yanından CFA sertifikası sahibi olan 200'ün üzerinde finans profesyoneli İstanbul'da buluştu.

17.10.2019 11:20Finans profesyonelleri İstanbul'da buluştu
Dünyanın dört bir yanından CFA sertifikası sahibi olan 200'ün üzerinde finans profesyoneli İstanbul'da buluştu.
CFA Institute'den yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı bir ülkede düzenlenen CFA Institute EMEA Society Leadership Conference (SLC) toplantısı bu yıl CFA Society İstanbul'un ev sahipliğinde Türkiye'de düzenleniyor.
Toplantıya EMEA bölgesinden 50'ye yakın ülkeyi temsilen 170 finans profesyoneli ve CFA Institute'u temsilen 50'ye yakın çalışan katılıyor.
CFA Institute dünyada 150'den fazla ülkede 200 bin üyesiyle yatırım endüstrisinde etik, eğitim ve profesyonel mükemmeliyet alanında en yüksek standartların uygulanması misyonuyla faaliyet gösteriyor.
Senede 1 kere yapılan bölgesel SLC konferansında ülke temsilcileri buluşuyor. SLC ülke temsilcilerinin bireysel gelişimlerini desteklediği kadar bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi için de bir ortam sağlıyor.
CFA Institute, İstanbul'un bölgesel bir finans merkezi haline gelmesi vizyonu çerçevesinde de bu etkinliklerin önemli katkılar sunacağına inanıyor.
Bugün başlayan toplantı, 19 Ekim'de sona erecek.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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