Finans Sektörü Temsilcileri Atso'da Buluştu

22 Kasım 2018 Perşembe 12:45



22 Kasım 2018 Perşembe 12:45

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından "Adıyaman TSO Finans Sektörü Toplantısı" düzenledi.ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ve moderatörlüğünü Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'nun yaptığı toplantıda konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti.Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik baskılar nedeniyle et ve tırnak gibi olan finans ve iş dünyasının bu dönemde çok daha yakın işbirliği içinde olması ve iletişimini artırması gerektiğine inandıklarını ifade eden Uslu, şunları kaydetti:"Özellikle ekonomide yaşanan daralma, tüm sektörlerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Biz üyelerimizin yoğun taleplerini ilimizde bulunan banka şube temsilcilerine aktarmak istiyoruz. Öncelikle finansa erişim sorunu yaşıyoruz. Üyelerimiz kredi almakta zorlanıyor. Bu konunun banka temsilcileri vasıtasıyla, genel merkezlerine ulaştırılmasını istiyoruz. Bizleri yok etmek üzere değil, destekleyerek zorlukları aşmamız gerektiğini düşünüyoruz.2018 Ağustos ayında 4.7 milyar bankaların kar ettiğini aktaran Uslu, "Bankalar, son 15 yılın zirvesine ulaşmış. Bir taraftan 3 bin firma iflasını verirken, bir taraftan da bankalar 4.7 milyar kar edebiliyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Bunun içinde devlet bankaları da var. Eğer biz bunun önüne geçemezsek, bunun sonu daha da kötü olabilir. Onun için herkes kendi üzerine düşeni yapması lazım. Bu kötü süreci hep beraber geçeceğiz hep beraber atlatacağız."ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket de son zamanlarda çeklerin tahsil ve teminata dönüşmesiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını ve bu konuda esneklik beklediklerini kaydetti.Toplantının soru cevap kısmında söz alan ATSO meclis üyeleri de finansa erişim noktasında yaşanan sıkıntıları dile getirerek çözümü noktasında çalışma yapılmasını talep etti.