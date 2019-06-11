Finans Şirketlerinin yüzde 50'si yapay zeka kullanacak!

Ana odağına finansal teknolojileri alan zirvede, fintek ile entegre çalışan blockchain, yapay zeka, güvenlik ve yazılım konularının sektör üzerinde etkileri konuşuldu. 2020 yılından itibaren finans şirketlerinin yüzde 50'sinde yapay zeka kullanılacağı bilgisinin paylaşıldığı etkinlikte Türkiye'yi, geliştirdiği ödeme teknolojileriyle iyzico temsil etti.

Dijitalleşmenin hayatın her alanında etkisini artırdığı, tüm cihazların birbirine bağlandığı, elektronik ödemenin yaygınlaşarak nakitin yerini aldığı günümüzde finans teknolojilerinin önemi daha da artıyor. 3- 5 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde gerçekleştirilen Money 20/20 Europe'da paranın ve finans teknolojilerinin geleceğine dair bilgiler aktarıldı.

Etkinlikte finan şirketleri için yapay zeka kullanımının gün geçtikçe artacağı ve 2020'den itibaren finans şirketlerinin yüzde 50'sinin yapay zeka kullanacağı öngörüsü analistler tarafından paylaşıldı. Finans teknolojileri zirvesine 80'den fazla ülkeden 2 binden fazla şirket ve çoğunluğu üst düzey yönetici olmak üzere 5 binden fazla kişi katıldı.

Tüm sektörlerin gelişimini etkileyen finans teknolojilerinin en önemli etkinliği olan Money 20/20'de bu sene yapay zeka, blockchain, yazılım ve güvenlik konuları öne çıktı. Bu önemli etkinlikte, finansal teknolojileri konusunda önde gelen şirketlerden biri olan iyzico, Türkiye'yi temsil etti. iyzico, hem ödeme hizmetleri alanındaki ürünlerini, hem de son kullanıcıya hizmet veren Korumalı Alışveriş ve e-para ile ödeme akışlarını tanıttı.

KARTSIZ ÖDEME SERVİSİ TANITILDI

Money20/20'nin Avrupa ayağında Türkiye'yi üç senedir temsil eden iyzico, yeni hizmete sunacağı "iyzico bakiyenle öde" servisini ilk defa tanıttı. Kullanıcılar, iyzico mobil uygulaması üzerinden bakiyesini oluşturarak, iyzico'yla çalışan e-ticaret sitelerinden ve pazar yerlerinden ödemelerini bu bakiye ile yapabilecek.

Türkiye'de 30 binden fazla üye işyerine ödeme altyapısı konusunda hizmet veren iyzico, son kullanıcılara güvenli alışveriş deneyimi sunan Korumalı Alışveriş ürününü de Money2020'de anlattı.

Kaynak: Bültenler