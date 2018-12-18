Finansal Okur Yazarlık Eğitimi Verilecek

Lüleburgaz
Belediyesi ve Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği ortaklaşa finansal okur yazarlık eğitimi düzenlenecek.
Lüleburgaz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki kadınlara yıl boyunca Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde ücretsiz finansal okur yazarlık eğitimi verileceği belirtildi.
Eğitimlerin 20 Aralık
perşembe günü başlayacağı bildirilen açıklamada, eğitimin sonunda katılım sertifikası verileceği de ifade edildi.
İlk kursun 30 kişilik kontenjan ile açılacağı aktarıldı.
Lüleburgaz
Kaynak: AA