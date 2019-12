Finansal piyasalarda 2019 böyle geçti (1)

BELGİN YAKIŞAN MUTLU/ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye 'de finansal piyasaların ilk çeyrekte jeopolitik riskler ve dış gelişmeler kaynaklı hareket ettiği görülürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) repo ihaleleri ve zorunlu karşılıklar üzerinden attığı adımlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki değişiklik işareti ve swap piyasasındaki gelişmeler yakından takip edildi.Geçen yıldan devralınan ticaret savaşına dair endişelerin 2019'da da finansal piyasaların odağında kaldığı görülürken, ABD ve Çin'in restleşme ile anlaşma arasında gidip gelen tutarsız tutumları yıl boyunca pay piyasalarına negatif yansıdı.Küresel ekonomiye yönelik risklerin artması ve enflasyonun hedeflerden uzak seyretmesi, 2019'da önde gelen merkez bankalarının normalleşme adımlarını sonlandırarak gevşek politikalara dönüşünü beraberinde getirdi. Bu kapsamda Fed'in 2019'da iki faiz artırımı yapacağı beklentilerinin fiyatlandığı piyasalarda, söz konusu beklentiler bankanın "faiz artırımları konusunda sabırlı olacağız" mesajı ile ocak ayından itibaren sıfıra indi.Yılın ilk ayından itibaren Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler, küresel ekonomiye yönelik kaygılar ve Brexit çıkmazı pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olarak öne çıktı.Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) küresel ekonomiye dair beklentilerini düşürmesi risk iştahını azaltırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da pay piyasalarında dalgalanmaya yol açtı.Trump'ın, 22 Mart'ta, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklamasını yapmasının ardından Türkiye başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) buna tepki gösterirken, söz konusu gelişmeler jeopolitik risklere ilişkin endişeleri artırdı.Bu gelişmenin ardından Londra swap piyasasında Türk lirası gecelik faizlerinde hızlı artış yaşandı. TCMB ise bu gelişme karşısında swap işlem limitini artırarak sıkılaşma yönünde adım attı.Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ilk çeyrekte dalgalı bir seyir izledi. Endeks, yıla başladığı 90.986,13 puandan yükselişe geçerek 106.000 seviyelerini test ederken, küresel gelişmeler paralelinde kazançlarını geri verdiği mart ayını 93.784,18 puandan tamamladı. Bu dönemde dolar/TL ise yıla başladığı 5,30 seviyelerinden yükselişe geçerek mart ayını 5,56 civarından kapattı.Mart ayında artan jeopolitik riskler karşısında yatırımcıların tahvil piyasasına yönelmesi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 2,72'den yüzde 2,40 seviyesine geriledi. Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri ilk çeyrekte yüzde 14,3'e kadar gerilemesine karşın mart ayında yüzde 19,3'ü gördükten sonra ilk çeyreği yüzde 17,92'den tamamladı. Altının onsu ilk çeyrekte yüzde 0,8'lik artışla 1.292,05 dolara yükseldi, gram altın ise yıla başladığı 203,3 lira seviyelerinden kademeli yükselerek mart ayını 225,5 liradan kapattı.Yılın ilk çeyreğinde finansal piyasalar açısından öne çıkan olaylar şöyle:2 Ocak:- ABD Başkanı Trump, "Kürtleri korumak istiyoruz ama Suriye'de kalmak istemiyoruz" diyerek Suriye'den çekileceklerinin sinyalini verdi.4 Ocak:- Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Fed'in sabırlı olacağını belirtmesinin ardından piyasalarda, 2019'a ilişkin faiz artırım beklentileri neredeyse sıfırlandı.7 Ocak:- ABD, Pekin'de Çinli yetkililerle ticaret görüşmelerine başlandığını duyurdu.8 Ocak:- Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini 2019 için yüzde 4'ten yüzde 1,6'ya, 2020 için yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürdü.- Dünya Bankası, küresel ekonomiye yönelik 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini 0,1 puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,8 olarak belirledi. Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentisini ise 2019 için yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya düşüren banka, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 1,5 büyüyeceği öngörüsünü ise korudu.- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u kabul etti. Kabulde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı.9 Ocak:- Fed'in 18-19 Aralık 2018'de gerçekleştirdiği toplantı tutanakları "güvercin" olarak değerlendirilirken, piyasalarda 2019'da faiz artışı yapılmayacağı fiyatlamaları güçlendi.11 Ocak:- Ödemeler dengesi Kasım 2018'de 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.- BDDK, fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırını 9 aya çıkardı.14 Ocak:- Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinin ardından tarafların verdiği mesajlar, ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındığını ortaya koydu.15 Ocak:- İşsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6 oldu.- İngiltere Parlamentosu'nda Brexit anlaşması reddedilirken, 29 Mart'ta anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmemesini öngören teklif kabul edildi.- Almanya ekonomisi, 2018'de yüzde 1,5 büyüdü.16 Ocak:- TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.18 Ocak:- TCMB tarafından resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonu, zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutuldu.- TCMB Genel Kurulu'nun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde, banka meclisinin belirleyeceği günde toplanması kararlaştırıldı. Ayrıca, TCMB'nin 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasına karar verilirken, bu çerçevede 33,7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandı.21 Ocak:- IMF, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e, 2020 için yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya düşürdü. Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentisini 2019 için yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya çeken IMF, 2020 için ise yüzde 1,6'da bıraktı.- IMF, Çin'e yönelik 2019 ve 2020 büyüme beklentisini değiştirmeyerek yüzde 6,2'de bıraktı.- Çin ekonomisinin 2018'de yüzde 6,6 ile 1990'dan bu yana en zayıf büyümesini kaydettiği açıklandı.22 Ocak:- İsviçre'nin Davos kasabasındaki 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ilk gününde gerçekleşen oturumlarda, ABD, Avrupa ve Çin'de bu yıl yavaşlayacak büyümenin küresel ekonomi için oluşturduğu riskler gündemin odağına yerleşti.23 Ocak:- Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmezken, enflasyon beklentilerini düşürdü.24 Ocak:- Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da, mevduat faizini yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te bıraktı. ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararının ardından "güvercin" açıklamalarda bulunurken, Avro Bölgesi ekonomisine yönelik aşağı yönlü risklere işaret etti.28 Ocak:- ABD Başkanı Trump, 22 Aralık'ta kısmi olarak kapanan hükümetin 5 haftalığına açılmasına olanak veren anlaşmayı, Kongre üyelerinden talep ettiği Meksika duvarı fonunu alamamasına rağmen imzaladı. Böylece 35 günle rekor süre kapalı kalan hükümet geçici bir süre için açıldı.- ABD Adalet Bakanlığı, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçladı. Bu gelişme, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği sonlandırırken, teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlarla pay piyasalarının tamamında düşüşler görüldü.29 Ocak:- İngiltere'de parlamentodaki Brexit oylamalarında Başbakan Theresa May'in yeni bir anlaşma için AB ile görüşmeye başlaması kararı çıktı.30 Ocak:- TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk Enflasyon Raporu Toplantısı'nda, enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğinin, 2020 sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini bildirdi.- Fed, politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde gelecek dönem faiz kararlarında "sabırlı" olacağı vurgulandı. Fed Başkanı Powell da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, son dönemde faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını, ekonomiyi desteklemek için sabırlı olmak gerektiğini söyledi.31 Ocak:- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanının nisan sonuna kadar süreceğini bildirdi.- Trump, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından Pekin ile büyük bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını, anlaşmanın sağlanabilmesi için Çin'in, piyasalarını Amerikan şirketlerine açması gerektiğini söyledi.4 Şubat:- Enflasyon, ocakta aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 20,35'lik artış kaydetti.6 Şubat:- Fed Başkanı Powell, ekonominin beklentileri doğrultusunda iyi yönde ilerlediğini belirterek, enflasyonun hedefe yakın, istihdam piyasasının güçlü olduğunu vurguladı.7 Şubat:- ABD'de, yetkililerin Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerinde çok fazla ilerleme kaydedilemediğine işaret eden açıklamaları ve Başkan Donald Trump'ın ek gümrük tarifelerinin başlayacağı 1 Mart'tan önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyeceğini söylemesi ticaret savaşı tedirginliğini artırdı.- İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikasında değişikliğe gitmeyerek yüzde 0,75 düzeyindeki faiz oranını ve 435 milyar sterlinlik varlık alım programını korudu. Banka ayrıca, Brexit sürecinde belirsizliklerin yüksek seyretmesi nedeniyle büyüme beklentisini 2019 için yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye, 2020 için yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürdü.11 Şubat:- İngiltere ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin altında büyüdü.- ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçiler, hükümet kapanmasın diye prensipte anlaştı.- ABD yetkilileri, ticaret müzakerelerinde bulunmak için Çin'e gitti.12 Şubat:- Trump, Çin ile 1 Mart'ta dolacak ateşkese ilişkin "Çin'e ek süre verebilirim." açıklamasını yaptı.- İngiltere Başbakanı May, AB ile varılan Brexit anlaşmasında parlamentonun talep ettiği değişiklikleri gerçekleştirmek için milletvekillerinden zaman istedi.14 Şubat:- Cari açık, 2018'de 27 milyar 633 milyon dolarla son 9 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.- Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi Zirvesi'nde görüştü.- Beyaz Saray, Trump'ın bütçe yasasını imzalayarak hükümetin açık kalmasını sağlayacağını ancak sınır güvenliği konusunda "ulusal acil durum" ilan edeceğini açıkladı.- İngiliz parlamentosunda, hükümetin Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere çabasına destek veren önerge, 258'e karşı 303 oyla reddedildi. Önergenin reddedilmesi ile İngiltere Başbakanı May'in Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" AB ile yeniden müzakeresinin önü kapandı.- Almanya ekonomisi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.- AB, 2018'in son çeyreğinde yüzde 1,2 büyüme kaydetti.- Japonya ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 büyüdü.15 Şubat:- İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.- ECB Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını açıklamasının ardından avro düştü, borsalar yükseldi.- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin "B+" olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü "durağan"da bıraktı.16 Şubat:- Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıla kadar vadeli mevduat ya da katılım fonları ile 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirildi.- Türk lirası zorunlu karşılıklar, yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.20 Şubat:- Fed'in faiz artırımları konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini ilk kez kullandığı 29-30 Ocak tarihli toplantısının tutanaklarında "güvercin" duruş sürdürülürken, kısa ve orta vadede Fed'den önemli bir değişiklik beklenmemesi gerektiğine işaret edildi.21 Şubat:- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'te anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur." dedi.- Almanya ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.22 Şubat:- BDDK Başkanı Akben, kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yaptıklarını aktararak, "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak. Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek. Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak." dedi.24 Şubat:- İngiltere Başbakanı May, parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasının ertelendiğini açıkladı.26 Şubat:- Fed Başkanı Powell, ABD Senatosu'nda yaptığı sunumda, gelecek dönem para politikasına ilişkin yeni bir ipucu vermezken, faiz adımları konusunda "sabırlı olacağız." ifadesini yineledi.- ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptal edilmesini öngören tasarıyı onayladı.- İngiltere Başbakanı May, revize edilmiş Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi durumunda milletvekillerine "anlaşmasız ayrılık" ve "Brexit'in ertelenmesi"' seçeneklerini oylama imkanı verileceğini açıkladı.- ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşme Vietnam'ın başkenti Hanoi'de başladı.27 Şubat:- BDDK tarafından Türkiye Emlak Katılım Bankası'na faaliyet izni verildi.- BM, Hindistan ve Pakistan'a, Keşmir'de zirve yapan gerilimin düşürülmesine yönelik derhal adım atılması çağrısı yaptı.- Pakistan ordusu, hava sahalarına giren iki Hint savaş uçağını düşürdü. Hindistan ise hava sahasına giren 3 Pakistan savaş uçağına önleme yaptı. Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı.- İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan "İngiltere'nin AB'den çıkışının iş dünyası ve ticaret üzerindeki etkileri" raporunda, ülkenin 29 Mart'ta AB'den anlaşma olmaksızın ayrılması halinde uygulanacak gümrük kontrollerinin iş dünyasına yıllık yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği belirtildi.28 Şubat:- ABD ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 2,6 büyüyerek yüzde 0,4 düzeyindeki piyasa beklentilerini aştı.- ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da gerçekleştirilen görüşme aniden bitti ve bir anlaşma gerçekleşmedi.- Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nden yetkililer, Pakistan'daki "terör kamplarını" hedef almaya devam edeceklerini bildirdi.4 Mart:- Enflasyon, şubatta aylık yüzde 0,16, yıllık yüzde 19,67'lik artış kaydetti.5 Mart:- Trump, Türkiye ve Hindistan'ı gümrük avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkaracağını duyurdu.ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.6 Mart:- TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.- OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.7 Mart:- ECB, 2019'a ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e düşürdü.- ECB, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0'da, mevduat faizini yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te bırakırken, eylülde yeni varlık alım programına başlayacağını ve programın Mart 2021'de sona ereceğini duyurdu.8 Mart:- Japonya ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü.10 Mart:- İngiltere ve AB, Brexit ile ilgili sorunlu maddelerde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.11 Mart:- Cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar oldu.- Türkiye ekonomisi, 2018'de yüzde 2,6 büyüdü.- İngiltere parlamentosu, AB ile sorunlu maddelerde anlaşmaya varılmasının ardından Brexit anlaşmasının yeni halini oyladı. Oylama sonucunda Brexit anlaşmasının revize edilmiş hali reddedildi.- Venezuela'da elektrik kesintilerinin petrol üretimini etkilemeye başlaması ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisine devam edileceğini açıklaması, Brent petrolün varil fiyatının yüzde 1,6 yükselmesine neden oldu.13 Mart:- AP, Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını isteyen raporu kabul etti.- İngiliz parlamentosu, Brexit oylamasında "anlaşmasız ayrılık" seçeneğini reddederken, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini kabul etti.- ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş ve Suudi Arabistan'ın üretim kısıtlamasına devam edeceği açıklamalarının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı, 68,1 dolarla yaklaşık 4 ayın zirvesini gördü.- ABD yönetimi, 2018 İnsan Hakları Raporu'nun İsrail bölümünde, daha önce "işgal altında" şeklinde tanımladığı Golan Tepeleri için ilk kez "İsrail kontrolündeki" ifadesini kullandı.15 Mart:- Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,5'e yükseldi.- Yeni Zelanda'da camiye terör saldırısı düzenlendi, 50 kişi hayatını kaybetti.- BoJ, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını sabit tuttu.20 Mart:- Fed politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, üyelerin faiz patikasına ilişkin beklentilerini gösteren dot plot grafiğinde, 2019 için faiz artırımı öngörülmedi ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verildi.21 Mart:- BoE, para politikasını ve yüzde 0,75 düzeyindeki faiz oranını değiştirmedi.- AB Liderler Zirvesi'nde Brexit için ek süre verildi.22 Mart:- Trump, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamasını Türkiye ve Arap Birliği sert bir şekilde kınarken, BM de İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.- AB, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." açıklamasını yaptı.TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.- BDDK ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair yoğun şikayetler üzerine soruşturma başlattı.25 Mart:- TCMB, piyasaya sözlü müdahalede bulunarak, "Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir." açıklamasını yaptı.- TCMB, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap işlem miktarını, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10'undan yüzde 20'sine çıkardı.- ABD Başkanı Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı.- İngiliz parlamentosu, parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten bir günlüğüne alırken, oylamada hükümete karşı oy kullanan Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.- İngiliz parlamentosunda, hükümetin değişikliğe uğrayan önergesi 300'e karşı 327 oyla kabul edildi. Teklife göre, milletvekilleri, Brexit konusunda farklı senaryoları oya sunacak. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor.27 Mart:- TCMB, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap işlem miktarını, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una çıkardı.- BDDK Başkanı Akben, kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapacaklarını belirterek, "Çeyrek altın, gram altın, külçe altın gibi ürünlerde taksit yapılamayacak." dedi.- İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 8 senaryoyu oylarken, hiçbir seçenek arkasında çoğunluk desteği oluşmadı.- Londra piyasasında swap gecelik TL faizleri yüzde 100'e kadar çıktı.28 Mart:- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasına izin verdi.- ABD ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde yüzde 2,2 büyüdü.- Fed üyeleri, tahvil piyasasında kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizlerin üzerine çıkması şeklinde açıklanabilecek "getiri eğrisinin terse dönmesinin" resesyonu değil, daha yavaş bir büyümeye işaret ettiğini belirtti.29 Mart:- İngiliz parlamentosu, Brexit anlaşmasını 3'üncü kez veto etti.31 Mart:- Yerel seçimler sonucunda AK Parti yüzde 44,42, MHP yüzde 7,25, CHP yüzde 30,07, İYİ Parti yüzde 7,46, HDP yüzde 4,22 ve diğerleri yüzde 6,58 oy aldı.