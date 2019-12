Finansal piyasalarda 2019 böyle geçti (4)

BELGİN YAKIŞAN MUTLU/ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye 'de finansal piyasalarda, yılın son çeyreğinde küresel çapta artan jeopolitik risklerin yarattığı baskının ticaret müzakerelerinde varılan anlaşma ve ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle dengelendiği görülürken, bu dönemde Irak, Şili, İspanya ve Hong Kong'daki protestolar, Barış Pınarı Harekatı, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ve İngiltere'deki seçimler yakından takip edildi.Yılın son çeyreğinde, TSK tarafından Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın, her ne kadar dış politika üzerinde belirsizlik yaratsa da yurt içi varlıklarda bozulma oluşmadığı ve direncin kanıtlandığı görüldü.ABD'nin harekat sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması ve Halkbank aleyhine dava açılması ile pay piyasalarında kısa süreli dalgalanma yaşansa da ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve dış politikada başarılı yaklaşımın ortaya konulması ile BIST 100 endeksinde yaklaşık 20 ayın zirveleri test edildi.Yurt dışı tarafında son çeyrekte, İran, Hong Kong, Şili ve İspanya'nın Katalonya eyaletindeki protestolar nedeniyle jeopolitik riskler tırmanışa geçti. Buna karşın Avrupa'da siyasi belirsizlikleri azaltan gelişmeler dikkati çekti. İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, sandık çıkış anketine göre tek başına iktidara geldi. Johnson böylece Brexit'in gerçekleşmesi için tam yetkiyi elde etti.Avrupa'da siyasi belirsizliğin azalması, Brexit çıkmazında sona yaklaşıldığına dair gelişmeler, ticaret müzakerelerinde ilk faz anlaşmasının sağlanması ve yurt içinde ekonominin dengelenme sürecine girdiğine dair veriler, piyasalarda pozitif hava yarattı.Küresel ekonomideki resesyon endişeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin düşürülmesi gerektiği söylemlerinin gölgesinde, Fed, temmuz, ekim ve eylül aylarında 25'er baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığına çekti, repo piyasasındaki ihalelerle de bilançosunu tekrar büyütmeye başladı. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları da faiz indirimi konusunda Fed'in peşine takılırken, TCMB ise son 4 toplantıda gerçekleştirdiği 1200 baz puanlık indirimle politika faizini yılbaşında bulunduğu yüzde 24 seviyesinden yüzde 12'ye çekti.Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son çeyrekte yukarı yönlü seyrini hızlandırarak 111.955,70 puanla Nisan 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar/TL ise son çeyrekte neredeyse yatay bir seyir izlerken, 17 Aralık itibarıyla 5,86 seviyelerinde dengelendi.ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin son çeyrekte yükselişe geçtiği görülürken, yüzde 1,86 seviyelerinde denge buldu. Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri ise kasım ayında yüzde 12,19 Mart 2018'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bu ayın ilk yarısında yüzde 12,2-12,7 dar bandında yatay bir seyir izledi.Altının onsu, ekimden aralık ortasına kadar geçen zaman diliminde ticaret müzakerelerine yönelik haber akışıyla yön bularak 1.445-1.516 dolar bandında hareket etti. Yurt içinde yataya yakın bir seyir izleyen gram altın ise son çeyreğe başladığı 267,4 lira seviyelerinden aralık ortasında 278,9 liraya yükseldi.Yılın dördüncü çeyreğinde küresel finansal piyasalar açısından öne çıkan olaylar şöyle:2 Ekim:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasaları'nda işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verildi.ABD'nin, "Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'nin (AB) 7,5 milyar dolarlık ürününe ilave gümrük vergileri uygulamasına" Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) onay verdi.3 Ekim:Enflasyon, eylülde aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 9,26'lık artış kaydetti.Irak'ın başkenti Bağdat'ta daha önce başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.4 Ekim:TCMB, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranını, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 10, diğer bankalar için sıfır olarak belirledi.6 Ekim:Şili'de metro ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olayları nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.7 Ekim:ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdiklerini belirtirken, Çin devlet televizyonu da NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının yayınlarını iptal ettiğini duyurdu.Beyaz Saray, Türkiye'nin, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçeceğini, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, bu operasyona dahil olmayacağını ve ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde bulunmayacağını açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı, "TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.Trump, Twitter hesabı üzerinden, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim." paylaşımında bulundu.7 Ekim:ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere vize kısıtlaması getirdi.8 Ekim:Çin devlet televizyonu, NBA takımlarının Çin'de oynayacağı hazırlık karşılaşmalarının yayınlarını iptal etti.IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin artan ticaret ihtilafları nedeniyle "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanlığı tarafından "Türkiye, Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır." açıklaması yapıldı.9 Ekim:TSK tarafından Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek güvenli bölgeyi hayata geçirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.Dünya Bankası, küresel büyüme tahminini 2019 için yüzde 2,6'dan 2,5'e, 2020 için yüzde 2,7'den 2,5'e çekti. Çıkan olayların sadece Barselona kentine zararı 2,7 milyon avro oldu.AB Konseyi, Doğu Akdeniz'de yasa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması konusunda anlaştı.Trump, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD'nin yaptırım kararına göre, çelik sektörüne ilişkin tarifeler mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50'ye çıkarılırken, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakerelerin de durdurulacağı bildirildi.Türkiye Bankalar Birliği, kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasına başlanacağını duyurdu.15 Ekim:ABD'de Halkbank aleyhine dava açıldı. Söz konusu davada Halk Bankası, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle" suçlandı.Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,9'a yükseldi.IMF, "senkronize bir yavaşlama" ve "belirsiz bir toparlanma" ile küresel ekonomik görünümün riskli kaldığını belirterek, küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 2019 için yüzde 3,2'den yüzde 3'e, 2020 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e çekti.Avro Bölgesi için büyüme tahminini 2019 için yüzde 1,3'ten 1,2'ye, 2020 için yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e düşüren IMF, Çin ekonomisine yönelik öngörülerini ise 2019 ve 2020 için sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 5,8 olarak belirledi.IMF, Türkiye'nin 2019'da yüzde 0,2 ve 2020'de yüzde 3 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.16 Ekim:Borsa İstanbul'da, banka hisselerinde geçici bir süre "açığa satış" yasaklandı ve depo zorunluluğu getirildi.17 Ekim:ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaştıklarını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacağını kaydetti.AB üyesi 27 ülkenin lideri, İngiltere ile AB arasında varılan yeni Brexit anlaşmasını onayladı.18 Ekim:Çin ekonomisi, 2019'un 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 6 büyüdü.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB ile varılan Brexit anlaşmasının parlamentoda görüşülememesi nedeniyle yasa gereği AB'ye, Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen bir mektup yazdı.21 Ekim:Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla atandı.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için 16 Ekim'de getirilen depo şartı uygulamasının kaldırılırken, açığa satış yasağının devam edeceğini duyurdu.24 Ekim:TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti.25 Ekim:TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası ve Türk Lirası Karşılığı Altın Swap Piyasası için TL faiz oranını yüzde 16,50'den yüzde 14'e düşürdü.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresini 4 aydan 8 aya çıkardı.30 Ekim:Fed, politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 1,50-1,75 aralığına çekti.31 Ekim:ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecinin prosedürlerini resmileştiren karar tasarısı meclis üyelerinin 196 "hayır" oyuna karşı 232 "evet" oyu ile kabul edildi.TCMB Başkanı Murat Uysal, yılın 4. Enflasyon Raporu Toplantısı'nda, enflasyonun 2019 sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceğini, 2020 sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini bildirdi.TCMB, teminat döviz depo alım faiz oranını dolar için yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye indirirken, döviz depo satım oranlarını da dolar için 1 hafta vadede yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye, 1 ay vadede ise yüzde 4,50'den yüzde 4,25'e çekti.TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası için dolar faiz oranını yüzde 1,75'ten yüzde 1,5'e indirdi. Banka, Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nda dolar faiz oranını ise alım yönlü işlemlerde yüzde 2'den yüzde 1,75'e, satım yönlü işlemlerde ise yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye düşürdü.1 Kasım:Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, not görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Fitch, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini 2019 için yüzde 0,3'ten yüzde 0,8'e yükseltirken, büyümenin 2020'de yüzde 3,1 ve 2021'de yüzde 3,6 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.4 Kasım:Enflasyon, ekimde aylık yüzde 2, yıllık yüzde 8,55'lik artış kaydetti.6 Kasım:IMF, Avro Bölgesi büyüme öngörüsünü 2019 için yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye, 2020 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirdi.7 Kasım:İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmasına karşın kararın Temmuz 2016'dan bu yana ilk kez oy birliğiyle alınmaması ve 2020 yılı büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,2'ye çekilmesi dikkati çekti.Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihracına 200 yabancı yatırımcı katıldı ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldi. Talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.Çin, ABD ile anlaşma sağlanması halinde tarifelerin kaldırılacağını duyurdu.10 Kasım:İspanya'da erken genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, en fazla oyu Sosyalist İşçi Partisi alsa da tek başına hükümet kurulacak çoğunluk elde edilemediğinden ülkedeki siyasi belirsizliğin kötüye gitmesi bekleniyor.11 Kasım:Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında tutarken, yetkililerin gelecek dönem beklentilerini yansıtan dot plot grafiği, 2020 sonuna kadar faizlerde bir değişiklik planlanmadığına işaret etti. Piyasa fiyatlamaları ise 2020'de 25 baz puanlık bir faiz indirim olabileceği yönünde oluştu.İngiltere ekonomisi, 2019'un 3'üncü çeyreğinde yüzde 1 büyüyerek 2010'un 3'üncü çeyreğinden bu yana en düşük yıllık büyümeyi kaydetti.12 Kasım:Cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari fazla ise 5 milyar 895 milyon dolarla tarihi rekorunu genişletti.13 Kasım:Trump'a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar başladı.Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmede, 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine bağlılık tekrarlandı. Trump, Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.14 Kasım:Moody's, daha önce yüzde 2 daralma beklediği 2019 Türkiye ekonomisine yönelik tahminini yüzde 0,2 büyüme yönünde güncelledi. Kuruluş, Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini de yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.Almanya ekonomisi, 2019'un 3'üncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1 büyüdü.AB ekonomisi, 2019'un 3'üncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,2 büyüme kaydetti.15 Kasım:Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak yüzde 14'e yükseldi.16 Kasım:Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin birinci yılında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için birçok kentte yeniden sokağa çıktı.18 Kasım:Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile görüştü. Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Powell ile Beyaz Saray'da çok iyi ve samimi bir görüşme yaptık. Faizler, negatif faizler, düşük enflasyon dahil her şeyi konuştuk. Ayrıca doların gücü, imalata etkisi, Çin ve AB ile ticareti konuştuk." ifadelerini kullandı.19 Kasım:ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli Huawei'ye yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren Geçici Genel Lisans süresini 90 gün daha uzattı.20 Kasım:Trump, "Eğer Çin ile anlaşma yapmazsak tarifeleri daha da fazla yükseltirim." dedi.Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 29-30 Ekim'deki toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, çoğu üyeye göre düşük enflasyonun faiz indirim kararını doğruladığı ve önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrası faizin uygun seviyede olduğu belirtildi.ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi de Hong Kong'da protestocuları destekleyen yasa tasarısını onayladı.21 Kasım:OECD, küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğunu, konjonktürel krizin sağlamlaştığına dair işaretlerin arttığını vurgulayarak, küresel büyüme tahminini 2019 için yüzde 2,9'da bıraktı, 2020 için ise yüzde 3'ten 2,9'a indirdi.Avro Bölgesi büyüme tahminini 2019 ve 2020 için 0,1'er puan artırarak sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,1 olarak belirleyen OECD, Çin'in 2019'da yüzde 6,2 ve 2020'de yüzde 5,7'de büyüyeceği öngörüsünde bulundu.OECD, Türk ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığını, hükümetin sağladığı teşviklerin iç talebi tahmin edilenden daha fazla canlandırdığını, TL'deki değer kaybının da ihracatı desteklediğini belirterek, Türkiye ekonomisine yönelik beklentisini 2019 için yüzde eksi 0,3'ten yüzde 0,3'e, 2020 için yüzde 1,6'dan yüzde 3'e yükseltti.22 Kasım:Almanya ekonomisi, 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 büyüdü.26 Kasım:TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.27 Kasım:ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı onayladı.Merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Apple, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'ı, uygulamalarında Rusya toprağı olarak göstermeye başladı.ABD ekonomisi, 2019'un 3'üncü çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü.29 Kasım:Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya'nın çoğunluk hisselerini satın aldı.1 Aralık:Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul etti.2 Aralık:Türkiye ekonomisi, yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü.3 Aralık:Enflasyon, kasımda aylık yüzde 0,38, yıllık yüzde 10,56'lık artış kaydetti.5 Aralık:Avro Bölgesi, 3'üncü çeyrekte yüzde 1,2 büyüdü.6 Aralık:JCR, Türkiye'nin "BBB-" olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü "negatif"te bıraktı.7 Aralık:Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1" olarak teyit etti, not görünümünü "negatif"te bıraktı.9 Aralık:TCMB, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe giderek, kredi büyümesi hesaplanmasında TL nakdi kredilerin reel değişiminin dikkate alınacağını duyurdu.11 Aralık:Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bırakırken, karar metni ve üyelerin beklentilerinde bankanın 2020 sonuna kadar faizlerde bir değişiklik planlamadığı öne çıktı.12 Aralık:TCMB, politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekti. Banka böylece 2019'u son 4 toplantısında gerçekleştirdiği 1200 baz puanlık faiz indirimi ile politika faizini yarıya düşürmüş oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 programı kapsamında, Türkiye'nin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlattıklarını bildirdi.Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara devriyesi tamamlandı.ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın tescili için BM'ye bildirimde bulundu.13 Aralık:ABD Büyükelçisi David Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, sandık çıkış anketine göre tek başına iktidara geldi. Boris Johnson, ülkesinin AB'den 31 Ocak'ta kesinlikle ayrılacağını söyledi.Trump, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı. Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışı da iptal edildi. İkinci faz anlaşma için de bir an önce müzakerelere başlayacağız. 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz." açıklamasında bulunurken, Çin de ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 5 ve 10 düzeyinde uygulanması planlanan ilave vergilerin askıya alındığını duyurdu.14 Aralık:Libya ile askeri anlaşmaya ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.17 Aralık:Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.